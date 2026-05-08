Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

AG du 8 mai 2026 à Bienne

Reka investit dans l'avenir avec l'ouverture d'un nouveau resort de vacances sur l'île d'Elbe, le développement de la Reka-Card et le renforcement de son engagement social.

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Biel/Bienne/Berne (ots)

Reka dresse le bilan d'un excellent exercice 2025 : avec un chiffre d'affaires net consolidé de CHF 132 millions, le groupe Reka a atteint un niveau record. Malgré la fermeture du village de vacances de Lenk, actuellement en reconstruction, le secteur Vacances Reka a de nouveau enregistré un chiffre d'affaires record. En parallèle, Reka a continué d'investir dans la modernisation de ses résidences de vacances, a acquis un deuxième resort en Italie, avec Ortano Mare sur l'île d'Elbe, et a franchi une étape décisive vers la numérisation du secteur Argent Reka avec la fin des chèques Reka physiques.

Le chiffre d'affaires net consolidé a connu une hausse significative pour la deuxième année consécutive et a atteint un nouveau record en 2025, avec CHF 132,4 millions. Alors que les recettes du secteur Argent Reka ont augmenté de 2,9% pour atteindre CHF 22,6 millions, les recettes nettes du secteur Vacances Reka ont progressé de 3,6% pour s'établir à CHF 81,8 millions. Les recettes issues des placements ont augmenté de 18,8% et s'élèvent à CHF 27,9 millions. Le bénéfice brut a enregistré une hausse de 4,1% et atteint le chiffre record de CHF 89,7 millions. Le groupe Reka a par ailleurs investi environ CHF 27 millions dans ses résidences de vacances et dans le développement de ses produits. Reka affiche ainsi un résultat d'exploitation de CHF 0,9 million et remplit son objectif de parvenir à l'équilibre dans une perspective pluriannuelle.

La Reka-Card poursuit sa progression

Avec le lancement de la carte cadeau Reka en 2025, Reka a franchi une nouvelle étape importante vers la numérisation. La vente des chèques Reka classiques a pris fin en 2025 et aucun nouveau chèque n'a plus été émis depuis. En 2025, la Reka-Card a une fois de plus confirmé qu'elle était une prestation salariale accessoire très appréciée en Suisse. Plus de 4500 entreprises, organisations et institutions ont permis à leur personnel et à leurs membres d'acquérir de l'argent Reka à prix réduit. Le volume total des ventes a atteint CHF 514 millions. La demande pour Reka-Rail+, le budget mobilité pour un usage déterminé, a elle aussi connu une évolution très dynamique : le volume des ventes a augmenté de 155%, pour se monter à environ CHF 21 millions.

Le secteur Vacances Reka enregistre une hausse de la demande domestique

En 2025, le secteur Vacances Reka a réalisé un chiffre d'affaires d'exploitation de CHF 81,8 millions, ce qui représente une augmentation de 3,5% par rapport à l'année précédente, et ce, malgré la fermeture temporaire du village de vacances de Lenk, actuellement en reconstruction. Reka exploite ainsi 16 résidences de vacances dans toute la Suisse, en plus d'autres complexes tels que le Swiss Holiday Park à Morschach, le Parkhotel Brenscino à Brissago et le Resort Reka Golfo del Sole en Toscane (Italie).

Nouveau resort de vacances Reka sur l'île d'Elbe

Avec l'acquisition du resort de vacances Ortano Mare sur l'île d'Elbe, Reka a complété de manière ciblée ses activités à l'étranger en 2025. Le complexe comprend 120 appartements de vacances, 120 chambres d'hôtel ainsi qu'une offre de restauration variée et un programme complet d'activités sportives et de loisirs. La première saison d'exploitation débutera le 13 mai 2026. Reka rénovera progressivement le resort au cours des prochaines années. Le projet prévoit notamment la rénovation des appartements de vacances et le développement de nouvelles offres de services, en particulier dans les domaines de la restauration et des sports nautiques. La proximité géographique avec le Resort Reka Golfo del Sole permettra par ailleurs de tirer parti de synergies importantes en matière de management, d'exploitation et de commercialisation.

Renforcement de l'engagement social

L'engagement social est l'un des piliers fondamentaux de Reka. La garderie d'enfants dans les villages de vacances (Rekalino) reste ainsi gratuite et le groupe s'efforce de promouvoir les vacances sans obstacles. Grâce à la Fondation Reka pour l'aide aux vacances, l'an dernier, quelque 950 familles (y compris monoparentales) touchées par la pauvreté ont pu profiter de vacances sereines pour seulement CHF 200.-. La stratégie révisée prévoit de développer et de renforcer encore cet engagement social.

Aperçu des chiffres clés consolidés pour 2024/2025

en mio CHF 2024 2025 Recettes nettes 124,5 132,4 - Argent Reka 21,9 22,6 - Vacances Reka 79,0 81,8 - Placements 23,4 27,9 - Autres 0,2 0,2 Bénéfice brut 86,2 89,7 Résultat d'exploitation 0,9 0,9 Résultat annuel 3,1 0,07

Depuis plus de 80 ans, Reka s'engage pour des offres de vacances durables et des avantages sociaux modernes.

Voici plus de 80 ans que la Coopérative Reka, sise à Berne, fait figure de référence en matière de promotion du tourisme et de développement économique durables. En étroite collaboration avec des partenaires, tels que des employeurs et des organisations de salariés, Reka propose des moyens de paiement dédiés à prix réduit, au nombre desquels Reka-Pay, Reka-Lunch et Reka-Rail+. Ces offres permettent l'accès à des prestations de loisirs et de mobilité ainsi qu'à des séjours de vacances.

Dans le secteur des vacances, Reka gère et commercialise des résidences de villégiature spécialement pensées pour répondre aux besoins des familles. Par son engagement, Reka contribue de manière significative à dynamiser l'activité touristique dans les régions moins prospères de Suisse. Reka possède également deux resorts en Italie. En particulier dans ce secteur d'activité, Reka affiche un bilan exemplaire en termes de développement durable.

De plus, la Fondation Reka pour l'aide aux vacances soutient les parents isolés et les familles en situation de précarité avec une offre unique: une semaine de vacances en Suisse pour seulement CHF200.-. Reka contribue ainsi activement à l'intégration sociale et à la promotion des vacances en famille.