Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Le groupe Reka clôture l'exercice 2025 avec un chiffre d'affaires record

L'année 2025 a été marquée par l'acquisition d'un resort sur l'île d'Elbe, et le lancement de la nouvelle carte cadeau Reka

Berne (ots)

En 2025, Reka a porté le revenu brut consolidé de ses activités opérationnelles à CHF 107 millions (contre CHF 104 millions en 2024). La hausse du taux d'occupation enregistrée dans les villages de vacances Reka en Suisse ainsi que l'augmentation du volume des ventes réalisée dans le secteur Argent Reka, notamment grâce au budget mobilité " Reka-Rail+ ", ont été les principaux moteurs de cette évolution positive. Pour 2026, l'entreprise table sur une nouvelle croissance de son chiffre d'affaires, soutenue par l'ouverture de son nouveau resort Ortano Mare sur l'île d'Elbe.

Avec ce nouveau record, Reka s'inscrit dans la continuité des excellents résultats des années précédentes. Le chiffre d'affaires a progressé dans tous les secteurs d'activité. "La croissance enregistrée dans tous nos secteurs nous encourage à poursuivre résolument la stratégie engagée, en développant l'offre de vacances en Suisse ainsi que dans le bassin méditerranéen", a déclaré Roland Ludwig, CEO de Reka. Dans le même temps, Reka a investi dans les domaines de la transformation numérique et du marketing pour améliorer encore l'attractivité de ses produits.

La carte cadeau Reka : la solution innovante en lieu et place des chèques Reka

Dans le secteur Argent Reka, le revenu brut a atteint en 2025 CHF 31,1 millions, soit une hausse de 1,5% par rapport à l'exercice précédent. Les plus de 600'000 clients utilisateurs de la Reka-Card en 2025 ont généré des ventes à hauteur de CHF 513,3 millions. Le budget de mobilité durable "Reka-Rail+" a affirmé sa position sur le marché grâce à une croissance de 251% portée par une nouvelle clientèle.

Au printemps 2025, Reka annonçait déjà son intention de remplacer dès 2026 les célèbres chèques Reka par une carte cadeau plus polyvalente. La disparition des chèques Reka marque la fin d'une success story qui aura duré près de 60 ans. Mais la nouvelle carte cadeau connaît d'ores et déjà un franc succès. Elle continue d'offrir de nombreuses possibilités d'utilisation auprès des points d'acceptation habituels ainsi que des boutiques en ligne. Les chèques déjà achetés resteront valables sans limite de temps et pourront encore être utilisés comme moyen de paiement.

Secteur Vacances Reka : un nouveau resort dans le bassin méditerranéen et le développement de l'offre en Suisse

Chez Reka, le secteur des vacances a profité d'une demande accrue des séjours en famille en Suisse, boostant ainsi son revenu brut de 3,5% pour atteindre CHF 83,7 millions. Outre l'évolution positive du taux d'occupation dans les villages de vacances, le Swiss Holiday Park, le Parkhotel Brenscino et le resort Golfo del Sole (en Toscane, Italie) ont également contribué à cette belle performance. Ce résultat est d'autant plus remarquable que le village de vacances Reka de la Lenk a fermé ses portes en mars 2025 pour faire place à une nouvelle construction.

Le lancement des travaux du nouveau village de vacances Reka à la Lenk a également été une étape majeure de l'exercice 2025. L'établissement moderne accueillera ses premiers hôtes dès Noël 2027. Avec l'acquisition et l'inauguration prévue en mai 2026 du resort Ortano Mare sur l'île d'Elbe en Italie, Reka renforce sa présence dans le bassin méditerranéen. Le resort vient compléter le portefeuille d'offres avec une destination particulièrement adaptée aux familles et illustre la stratégie adoptée par Reka, à savoir: investir dans les offres de vacances en Suisse tout en répondant à une demande toujours plus forte pour les séjours en Méditerranée.

Le droit aux vacances pour tous : grâce à la Fondation Reka pour l'aide aux vacances, près de 950 familles ont pu partir

En 2025, la Fondation Reka pour l'aide aux vacances a permis à quelque 950 familles et parents isolés, soit à plus de 2'000 enfants, de passer une semaine de vacances en Suisse. Par cette initiative, Reka affirme son engagement en matière de responsabilité sociale et montre combien il est important que les familles aux ressources limitées puissent elles aussi profiter de vacances et de moments de détente. "Les vacances ne sont pas un luxe, mais un élément essentiel de la qualité de vie. C'est précisément en ce sens que nous entendons les rendre accessibles à tous", explique Roland Ludwig. Par cet engagement, Reka apporte une contribution précieuse au bien commun et crée des souvenirs inoubliables pour des familles qui n'auraient autrement guère la possibilité de partir en vacances.

Depuis plus de 80 ans, Reka s'engage pour des offres de vacances durables et des avantages sociaux modernes

Voici plus de 80 ans que la Coopérative Reka, sise à Berne, fait figure de référence en matière de promotion du tourisme et de développement économique durables. En étroite collaboration avec des partenaires, tels que des employeurs et des organisations de salariés, Reka propose des moyens de paiement dédiés à prix réduit, au nombre desquels Reka-Pay, Reka-Lunch et Reka-Rail+. Ces offres permettent l'accès à des prestations de loisirs et de mobilité ainsi qu'à des séjours de vacances.

Dans le secteur des vacances, Reka gère et commercialise des résidences de villégiature spécialement pensées pour répondre aux besoins des familles. Par son engagement, Reka contribue de manière significative à dynamiser l'activité touristique dans les régions moins prospères de Suisse. Reka possède également deux resorts en Italie. En particulier dans ce secteur d'activité, Reka affiche un bilan exemplaire en termes de développement durable.

De plus, la Fondation Reka pour l'aide aux vacances soutient les parents isolés et les familles en situation de précarité avec une offre unique: une semaine de vacances en Suisse pour seulement CHF200.-. Reka contribue ainsi activement à l'intégration sociale et à la promotion des vacances en famille.