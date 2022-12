Schweizer Reisekasse (Reka) Genossenschaft

Neue Zusammenarbeit zwischen der IAHA und Reka

Kuraufenthalt im Reka-Feriendorf: professionell und von Angehörigen begleitet

Zürich/Bern (ots)

Die neue Kooperation zwischen der International Association for Healthy Aging (IAHA) und der Ferienanbieterin Reka ermöglicht, dass sich Kurgäste zukünftig in der familiären Atmosphäre der Reka-Feriendörfer erholen können. So machen die Gäste mit oder ohne ihre Angehörigen den Schritt weg vom Alltag - oder zurück in den Alltag - in der von ihnen gewünschten Umgebung.

Kurgäste sollen ihren Aufenthalt beziehungsweise ihre Kur dort vollziehen können, wo sie möchten, und nicht dort, wo es gerade einen freien Platz hat. Auch aus Sicht von Mehrgenerationenferien ist das Angebot von IAHA und Reka spannend. Die Gäste erhalten die individuelle Unterstützung, wie Pflege, Physiotherapie, Begleitung, Gesellschaft, Ernährung, medizinische Therapie usw., die sie brauchen. Der Aufenthalt ist massgeschneidert auf jeden Gast. Es ist möglich, den oder die Partner:in, Familienangehörige und sogar den Hund mitzunehmen.

Prävention, Entlastung und individuelle Reha im Reka-Feriendorf - dank IAHA

Die IAHA und Reka möchten in den Bereichen Prävention und Entlastung (gesundheitsfördernde Angebote) sowie individuelle Reha (Kur nach Spital) zusammenarbeiten. Die IAHA bietet den Kund:innen ein Pauschalangebot an und evaluiert die passende Ferienwohnung oder das passende Hotelzimmer bei Reka. Nebst der Unterkunft wird auch die passende Pflege- und Therapieunterstützung evaluiert. Die IAHA ist mit über 20 kantonalen Spitexbewilligungen in der Deutschschweiz vertreten und hat die Möglichkeit, pflegenden Angehörigen und privat angestellten Betreuungspersonen kassenpflichtige Grundpflegeleistungen zu entschädigen. Für die Zukunft ist geplant, auch Reka-Mitarbeitende mit Pflegehelferkursen auszubilden.

Die Umsetzung erfolgt ab dem ersten Quartal 2023 an verschiedenen Reka-Ferien-Standorten. In einer ersten Phase werden Erfahrungen gesammelt. Danach wird das Angebot kontinuierlich weiter ausgebaut.

Zur IAHA

Die IAHA ist eine neutrale Non-Profit-Spitex mit Betriebsbewilligungen in der ganzen Deutschschweiz. Sie kooperiert mit verschiedenen Partnerorganisationen und setzt sich in verschiedenen Gremien und Ausschüssen für einen hohen Standard im ambulanten Gesundheitsmarkt ein. Die IAHA wird unterstützt vom Migros-Pionierfonds. Dieser sucht und fördert Ideen mit gesellschaftlichem Potenzial und ist Teil des gesellschaftlichen Engagements der Migros-Gruppe. Die Unternehmen der Migros-Gruppe unterstützen den Migros-Pionierfonds jährlich mit rund 15 Millionen Franken.

Zu Reka

Reka ist eine führende Ferienanbieterin in der Schweiz. Die Reka-Feriendörfer bieten eine hochwertige Wohnungsausstattung mit 3- bis 4-Sterne-Klassifikation, "serviced apartments", barrierefreie Anlagen und Wohnungen, Notruf-Systeme, einen Wäscheservice sowie ein breites Netzwerk in der jeweiligen Region (Ärzt:innen, medizinisches Personal, Dienstleister).