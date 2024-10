Fastenopfer

Medienmitteilung: Gastrounternehmen helfen Fastenaktion, gemeinsam Hunger zu beenden

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Medienmitteilung

Gastrounternehmen helfen Fastenaktion, gemeinsam Hunger zu beenden

Anlässlich des UN-Welthungerstags vom 16. Oktober lanciert Fastenaktion eine neue, landesweite Sensibilisierungskampagne. Weltweit leiden 733 Millionen Menschen an Hunger. Fastenaktion macht mit der Kampagne auf diesen Missstand aufmerksam und zeigt, dass Hunger effektiv bekämpft werden kann. Mehrere Luzerner Gastrobetriebe unterstützen die Kampagne mit einer Solidaritätswoche.

Luzern, 15.10.2024

Mit ihrer neuen Online-Kampagne macht die Schweizer NGO Fastenaktion auf die Problematik des weltweiten Hungers aufmerksam. Gemäss des aktuellen UN-SOFI-Berichts litten Ende 2023 733 Millionen Menschen an Hunger. Doch dies wäre vermeidbar: Global betrachtet werden genug Lebensmittel produziert, damit niemand auf der Welt Hunger leiden müsste.

Fastenaktion will auf diesen Missstand aufmerksam machen und die Schweizer Bevölkerung dafür sensibilisieren, dass ein Leben ohne Hunger auch im Globalen Süden möglich wäre. Dies zeigt sie anhand von hoffnungsvollen Geschichten aus ihrer Entwicklungsarbeit in Madagaskar. Wirksame Ansätze, um den Hunger zu beenden, sind zum Beispiel agrarökologische Anbaumethoden oder Solidaritätsgruppen.

Kampagne mit einem Augenzwinkern

Die Kampagne bedient sich mit einem Augenzwinkern bei der Kreativleistung eines bereits bekannten Konzepts. Nur dass das Geld dabei nicht ins Sparschwein geht, sondern zum Welthungertag eingesetzt wird, um den Hunger auf der Welt zu reduzieren.

Luzerner Gastro unterstützt Kampagne

Mehrer Luzerner Gastro-Unternehmen unterstützen die Kampagne mit einer Solidaritätsaktion. So spenden sie entweder pro Menu einen definierten Betrag für das Landesprogramm Madagaskar oder weisen ihre Gäste auf die Möglichkeit einer Spende hin.

Folgende Betriebe beteiligen sich an der Aktion:

Restaurant Quai 4 inkl. Bistro im Vögeligärtli

Mill'Feuille

plant.

Karls Kraut

Restaurant sowieso (Teilnahme nur am 16.10.)

Weltweit im Einsatz zur Überwindung des Hungers

Fastenaktion leistet mit seinen über 350 Projekten in Ländern des Globalen Südens ihren Beitrag, um den Hunger zu beenden. Sie hilft über 2.5 Millionen Menschen zu einer selbstbestimmten Zukunft ohne Hunger.

Weitere Auskünfte:

Mischa von Arb, Mediensprecher Fastenaktion (041 227 59 66 / vonarb@fastenaktion.ch)

Zu Fastenaktion:

Gemeinsam Hunger beenden

Fastenaktion ist eine Schweizer Organisation der internationalen Zusammenarbeit. Wir setzen uns ein für benachteiligte Menschen im Globalen Süden – für eine gerechtere Welt und die Überwindung von Hunger. Dabei stützen wir uns auf lokales Wissen und entwickeln im Dialog mit unseren Partnerorganisationen wirksame Ansätze.

Im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe begleiten wir Gemeinschaften dabei, sich zu organisieren und ihre Grundrechte einzufordern.

Wir arbeiten mit Partnerorganisationen in 14 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen.

Alpenquai 4 CH-6002 Luzern