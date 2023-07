Ford Motor Company Switzerland SA

Elektrischer Kick im Rallye-Stil: Neuer Ford Mustang Mach-E Rally eilt in Goodwood die Bergrennstrecke hinauf

Wallisellen (ots)

Erstmals in der fast 60-jährigen Geschichte des berühmten "Pony Cars" schickt Ford den Mustang dorthin, wo die Strassen im besten Fall keinen Asphalt kennen: auf eine Rallye-Piste. Im Rahmen des Goodwood Festival of Speed feiert heute der Ford Mustang Mach-E Rally Weltpremiere. Die neue Modellvariante des rein elektrisch angetriebenen Sports Utility Vehicles soll in Europa und in den USA auf den Markt kommen. Als Inspiration diente der Ford Puma Hybrid Rally, mit dem M-Sport Ford in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start geht.

