Ford Motor Company Switzerland SA

Der neue Ford E-Transit Courier: Voll vernetzt und rein elektrisch in die Lieferwagen-Zukunft

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Ford Pro bringt, beginnend noch in diesem Jahr, die nächste Generation der Transit Courier-Baureihe auf den Markt. Erstmals wird es auch eine vollelektrische Variante dieses kompakten Lieferwagens geben - den E-Transit Courier. Er entwickelt eine Leistung von 100 kW (136 PS) und führt die Vorzüge des Ford Pro-Ökosystems mit ihren aufeinander abgestimmten Dienstleistungen und Software-Lösungen in das Segment der 0,75-Tonnen-Nutzlastklasse ein. Zugleich überzeugt die neue Transit Courier-Baureihe auch mit einem deutlich grösseren Ladevolumen. Mit 2,9 Kubikmetern übertrifft es das Gardemass des Vorgängermodells um 25 Prozent. Somit können die neuen Modelle, einschliesslich der vollelektrischen Variante, erstmals zwei Euro-Paletten an Bord nehmen. Seine öffentliche Weltpremiere feiert der E-Transit Courier am 18. April 2023 auf der "Commercial Vehicle Show" in Birmingham (Grossbritannien). Der Produktionsbeginn des neuen E-Transit Courier ist für....

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.