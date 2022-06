Ford Motor Company Switzerland SA

Martin Sander startet bei Ford in Europa und übernimmt als General Manager die Leitung für Ford Model e und Ford-Werke GmbH

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Ford unternimmt den nächsten bedeutenden Schritt seiner Transformation in Europa. Mit Wirkung zum 1. Juni 2022 wird Martin Sander zum General Manager Ford Model e für Ford in Europa berufen. Der neue globale Geschäftsbereich Ford Model e wurde Anfang 2022 als Teil einer globalen Neustrukturierung von Ford bekannt gegeben. Martin Sander, in seiner Rolle als als General Manager Ford Model e, Europa, leitet...

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.