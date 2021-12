Ford Motor Company Switzerland SA

Weltpremiere im Video: Die offizielle Wettbewerbsversion des Ford Puma Rally1 mit Hybrid-Technologie

3 weitere Medieninhalte

Ein Dokument

Wallisellen (ots)

Für ein elektrisierendes Hersteller-Video wurde das Ford-Montagewerk im rumänischen Craiova, wo heute das millionste vor Ort produzierte Fahrzeug vom Band rollt, in eine spektakuläre Rallyestrecke verwandelt. Das actiongeladene Video zeigt erstmals die Wettbewerbsversion des neuen M-Sport Ford Puma Rally1, der vom WRT-Fahrer Adrien Fourmaux durch Schikanen gesteuert wird, welche speziell von Ford-Ingenieuren entwickelt wurden. Darüber hinaus engagierten sich zahlreiche Ford-Beschäftigte, um Montageroboter für den Film zum Leben zu erwecken, viele von ihnen haben ausserdem als Darsteller mitgewirkt.

Beim M-Sport Ford Puma Rally1, der bisher nur in Prototypenform beim letztjährigen Goodwood Festival of Speed in Grossbritannien zu sehen war, handelt es sich um einen Meilenstein von Ford auf dem Weg in den elektrifizierten Motorsport. Als erstes Hybrid-Rennfahrzeug des Herstellers wird der Ford Puma Rally1 im Januar 2022 bei der Saisoneröffnung....

Lesen Sie mehr zu diesem Thema in der angehängten PDF-Datei.