Zwei erfahrene Expertinnen verstärken den Vorstand von Helvetas

Shobhini Mukerji und Danièle Castle wurden an der Generalversammlung neu in den Vorstand der Schweizer NGO Helvetas gewählt.

Die Mitglieder von Helvetas, der Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe, haben an der ordentlichen Generalversammlung vom 21. Juni 2024 zwei erfahrene Entwicklungsexpertinnen in den Vorstand gewählt. Mit Danièle Castle und Shobhini Mukerji besteht der Vorstand wieder aus 14 Mitgliedern.

Shobhini Mukerji

Shobhini Mukerji ist seit 2011 Direktorin des südasiatischen Regionalzentrums "Jameel Poverty Action Lab" (J-PAL) - ein Zentrum, das zur Überwindung von Armut forscht. Ihre berufliche Laufbahn begann sie 2002 bei Pratham, einer der grössten NGOs Indiens, die sich für eine universelle und qualitativ hochwertige Grundschulbildung einsetzt. An der "London School of Economics" hat Shobhini Mukerji einen Master in Sozialforschungsmethoden erworben.

Mukerji setzt sich leidenschaftlich für die Nutzung von Evidenz und Daten in der politischen Entscheidungsfindung ein. Sie berät multilaterale Organisationen und Geldgeber über wirksame Ausgaben zur Überwindung von Armut und der grundlegenden Verbesserung der Lebensbedingungen.

Mit Nobelpreisträgern wie Abhijit Banerjee und Esther Duflo hat sie an gross angelegten randomisierten Studien zur Grundbildung in Indien gearbeitet und Alphabetisierungsprogramme entwickelt, die sich als wirksam erwiesen haben. Ihre Ansätze werden derzeit in mehreren indischen Bundesstaaten und Teilen Afrikas ausgeweitet und erreichen dort mehr als 60 Millionen Kinder.

Danièle Castle

Danièle Castle ist Expertin für lebenslanges Lernen an der École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). Sie hat den Diplomlehrgang (DAS) in strategischer und operativer Philanthropie an der Universität Genf mitentwickelt und leitet diesen auch mit. Danièle Castle ist Mitglied der VentureKick-Jury, die Startups finanziert, und sie sitzt im Verwaltungsrat eines kleinen Unternehmens in der Kreislaufwirtschaft.

Ihre Karriere begann Danièle Castle im Bereich B2B-Public Relations bei Burson-Marsteller International in Genf. Nach ihrer Tätigkeit bei Elizabeth Arden und Ares Serono International, wo sie die Abteilung Corporate Public Relations weltweit leitete, gründete sie 1999 ihre eigene Agentur, Genevensis Healthcare Communications. Später, bei der World Heart Federation, war sie für den Bereich Cause related Marketing zuständig.

2013 übernahm Danièle Castle die Geschäftsführung von Graduate Women International, einer internationalen Nichtregierungsorganisation, die sich in über 80 Ländern auf die Bildung von Mädchen und Frauen konzentriert.

