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Volkswirtschaftsdirektoren der Ostschweiz treffen sich in Vaduz

Volkswirtschaftsdirektoren der Ostschweiz treffen sich in Vaduz
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Vaduz (ots)

Am 29. Juni 2026 traf sich die Volkswirtschaftsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein (VDK Ost) zum Jahrestreffen in Vaduz. Der Konferenz gehören die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau und das Fürstentum Liechtenstein an. Die Konferenz hat zum Ziel, den Austausch von Informationen zu fördern, gemeinsame Anliegen zu koordinieren und die regionale Zusammenarbeit zu ausgewählten Sachgebieten zu stärken.

Im Zentrum der Gespräche standen aktuelle standortpolitische Themen und Fragestellungen. Nach dem formellen Teil der Versammlung besuchten die anwesenden Volkswirtschaftsdirektoren im Landesmuseum die Sonderausstellung "Wirtschaft Liechtenstein".

Regierungsrat Hubert Büchel als Gastgeber und Regierungsrat Beat Tinner als Vorsitzender der Konferenz betonten den Wert des gegenseitigen Informationsaustauschs unter den Mitgliedern und der gegenseitigen Unterstützung im Rahmen der Konferenz.

Pressekontakt:

Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Sport
Stephan Jäger, Generalsekretär
T +423 236 76 83
stephan.jaeger@regierung.li

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