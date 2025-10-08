PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Fürstentum Liechtenstein

Neue Jugend und Sport (J+S) Fussball-Leitende in Ruggell ausgebildet

Vaduz (ots)

Vom 29. September bis 04. Oktober haben 37 Fussballtrainer und eine Fussballtrainerin erfolgreich die J+S Grundausbildung Fussball abgeschlossen. Dieser Grundkurs bildet die Basis für weiterführende Qualifikationen wie das UEFA C Diplom. Der Kurs hat zum Ziel, Leiterpersonen auszubilden, die Jugendlichen zwischen 10 und 20 Jahren ein spannendes und altersgerechtes Training im Verein anbieten können.

Die Ausbildungswoche war thematisch breit gefächert und praxisnah gestaltet. Das J+S Manual und die weiteren Kursunterlagen des Schweizerischen Fussballverbandes, hatten folgende Themen: Persönlichkeits- und Teamentwicklung mit Fokus auf wertorientiertes Handeln, Technik und Spielformen sowie positives Coaching auf dem Platz.

Das Kurskader mit Roman Wild und den Klassenlehrern Oliver Sidler, Daniel Hasler, Daniel Bamert und Erik Regtop, vermittelten die Kursinhalte verständlich und praxisnah. Die Teilnehmenden waren dadurch gut auf die Abschlussarbeit am Ende der Woche vorbereitet. Wir gratulieren den neuen J+S Leitenden zur bestandenen Grundausbildung und wünschen viel Freude beim Fussballtraining mit den Jugendlichen. Die Stabsstelle für Sport bedankt sich beim FC Ruggell und der Gemeinde Ruggell für das zur Verfügung stellen der Sportanlage.

Pressekontakt:

Stabsstelle für Sport
Jürgen Tömördy
T +423 263 63 31

