Fürstentum Liechtenstein

Spende anlässlich des 80. Geburtstags von Fürst Hans-Adam II.

Vaduz (ots)

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat beschlossen, eine bewährte Tradition fortzuführen. Anlässlich des 80. Geburtstag von S.D. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein werden 80'000 Franken an das Liechtensteinische Rote Kreuz gespendet.

Die Spende folgt dem Wunsch des Landesfürsten, neben dem traditionellen Geburtstagsempfang auf Schloss Vaduz keine weiteren Feierlichkeiten auszurichten. S.D. Fürst Hans-Adam II. zeigte sich erfreut über den Vorschlag, anlässlich seines runden Geburtstags eine Spende für einen guten Zweck zu leisten, und regte an, diese dem Liechtensteinischen Roten Kreuz zukommen zu lassen.

"Mit dieser Spende an das Liechtensteinische Rote Kreuz würdigen wir nicht nur den 80. Geburtstag des Landesfürsten, sondern unterstützen zugleich eine bedeutende Organisation, die seit Jahrzehnten unermüdlich für Menschen in Not eintritt. Das Engagement des Liechtensteinischen Roten Kreuzes steht für die Grundwerte unserer Gesellschaft: Solidarität, Menschlichkeit und Verantwortung", betonte Regierungschef Daniel Risch.

Das 1945 gegründete Liechtensteinische Rote Kreuz engagiert sich insbesondere in der Unterstützung von hilfsbedürftigen Menschen und der Bewältigung humanitärer Herausforderungen im Inland und im Ausland. Die Organisation setzt sich in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) und anderen Partnern dafür ein, Not zu lindern und Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern.