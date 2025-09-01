Fachkurs Atemschutz in Schaan

Fürstentum Liechtenstein

Von Donnerstag, 04. September, bis Samstag, 06. September 2025, findet in Schaan unter der Leitung von Kurskommandant Gerold Kind, Gamprin, der Fachkurs "Atemschutz 2" statt.

Die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Gemeinde- und Betriebsfeuerwehren haben die Grundausbildung absolviert und vertiefen ihre Kenntnisse im Atemschutz.

Die Teilnehmer lernen bei dem Kurs eine Reihe von AS-spezifischen Einsatzarten kennen, u.a. den Einsatz von Lüftern und Brände in Tiefgaragen. Ein weiteres Schwergewicht bildet die Personenrettung und dabei insbesondere die Selbst- und Kameradenrettung.

Die praktischen Lektionen und alle Arbeiten an den Geräten finden auf der Feuerwehr-Übungsanlage in Vaduz oder in geeigneten Gebäuden in Schaan statt. Für die wenigen theoretischen Lektionen sowie Reinigung und Prüfen der Geräte steht das Feuerwehrdepot Schaan zur Verfügung.