Fürstentum Liechtenstein

FAHRBAR knackt Rekord: starker Absatz alkoholfreier Getränke am Staatsfeiertag

Vaduz (ots)

Die FAHRBAR ist die alkoholfreie Cocktailbar der Suchtprävention Liechtenstein. Auch heuer war sie auf dem Volksfest zum Staatsfeiertag, neben OJA und aha Jugendinfo, in der Jugendzone präsent. Mit 524 ausgeschenkten alkoholfreien Getränken wurde dieses Jahr ein neuer Rekord aufgestellt.

Unter dem Motto "frech, frisch, alkoholfrei!" bot das 10-köpfige, jugendliche Team der Bar alkoholfreie Cocktails, alkoholfreien Gin, den beliebten KENNiDI-Drink sowie den Sommer-Hit KENNiDI-Slushy-Ice Mango an. Bis spät in die Nacht herrschte reger Betrieb und sehr gut Stimmung an der alkoholfreien Cocktailbar.

"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz. Der neue Rekord zeigt, dass alkoholfreie Drinks gefragt sind und zu einem gelungenen Fest dazugehören", zieht Martin Birnbaumer-Onder von der Suchtprävention Liechtenstein eine positive Bilanz.