Fürstentum Liechtenstein

Atelieraufenthalt des luxemburgischen Künstlers Luan Lamberty im Turmhaus in Balzers

Vaduz (ots)

Ab Mitte April gastiert der 1988 geborene Maler, Zeichner und Filmemacher im liechtensteinischen Künstleratelier Turmhaus in Balzers.

Luan Lamberty beschäftigt sich in seiner Kunst mit Grenzüberschreitungen, mit der Diversität und dem "Anderssein". Seine Malerei, die auf den ersten Blick durch die Verwendung bunter Farben fröhlich wirkt, zeugt von einer Einsamkeit und Verletzlichkeit der einzelnen Protagonisten. Meist zu zweit befinden sich diese in einem geschlossenen Raum, sich gegenübersitzend, flächig, abweisend und ohne jegliche Gesichtszüge. In ihrer Gestik und Körperhaltung vermitteln sie dem Betrachter jedoch sogleich ihre - meist verwundbare - Gefühlswelt. Neben diesen oftmals grossformatigen Leinwandbildern, deren Thematik in Luan Lambertys Biographie verwurzelt ist, beschäftigt sich der Luxemburger auch intensiv mit der Zeichnung und dem Animationsfilm.

Ob bewegte Bilder mittels Kohlezeichnungen oder lebhafte Abfolgen modellierter Figuren aus Knetmasse: Die Geschichten dieser Filme sind seinen Gemälden entnommen. Der lebendig gewordene Strich erzählt Episoden des Lebens und regt zum Nachdenken an. Seinen Aufenthalt in Balzers will der Künstler nutzen, um sich seinem aktuellen Künstlerbuch zu widmen, neue Bildideen zu finden und daraus resultierende Filmsequenzen entstehen zu lassen. Ebenso freut er sich über einen Austausch mit liechtensteinischen Kunstschaffenden.

Das Kulturministerium Luxemburg hat auf Einladung des Ministeriums für Gesellschaft und Kultur (Fürstentum Liechtenstein) das Kulturzentrum Neumünster mit der Entsendung eines Künstlers bzw. einer Künstlerin beauftragt. Dies hat zu Synergien geführt und so wird 2026 im Gegenzug eine Kunstschaffende bzw. ein Kunstschaffender aus Liechtenstein in Luxemburg willkommen geheissen. Mit dem "Turmhaus" kann Liechtenstein aktiv die Rolle des Gastgebers eines Inlandateliers wahrnehmen und einen Beitrag zur Aussenwirkung des Landes als Kulturstandort leisten. Das möblierte Wohnatelier bietet den Empfängerinnen und Empfängern einer Förderung die Möglichkeit, Projekte vor Ort in Liechtenstein umzusetzen, sich mit lokalen Künstlern auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und sich in ihrer Arbeit weiterzuentwickeln.

