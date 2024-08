Fürstentum Liechtenstein

Feuerwehr-Einführungskurs Offiziere 1 (Basiskurs)

Vaduz (ots)

Von Mittwoch, 28. August 2024, bis Samstag, 31. August 2024, findet in Schaan der Einführungskurs für angehende Offiziere der Feuerwehren unseres Landes statt.

Ziel des Kurses ist es die Teilnehmer auf die Aufgaben eines Feuerwehroffiziers als Einsatzleiter vorzubereiten. Das Schwergewicht liegt dabei in der Ausbildung der Taktik und Einsatztechnik unter Anwendung des Führungsrhythmus. Am Ende des Kurses sind die frisch gebackenen Offiziere in der Lage eine Einsatzformation bei verschiedenen Ereignissen zu führen und zu befehlen.

Die Vermittlung der theoretischen Lektionen erfolgt im Feuerwehrdepot Schaan. Die Übungslektionen werden an verschiedenen Plätzen und Objekten in der Gemeinde Schaan durchgeführt.