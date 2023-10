Fürstentum Liechtenstein

Regierung und LIHK-Vorstand im Dialog

Vaduz (ots)

Die Regierung und der Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) haben sich am Dienstag, 24. Oktober 2023, in Vaduz zu ihrem halbjährlichen Austausch zu aktuellen Themen aus den Bereichen Wirtschaft und Politik getroffen.

Nachdem Regierungschef Daniel Risch und LIHK-Präsident Klaus Risch die teilnehmenden Personen begrüsst hatten, besprachen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die aktuellen geopolitischen Herausforderungen und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage der heimischen Industrieunternehmen. Grundsätzlich, so Klaus Risch am Rand der Gespräche, habe man dabei trotz vieler Herausforderungen ein grundsätzlich zuversichtliches Bild zeichnen können. Zuviel Optimismus sei aber definitiv nicht angesagt. "Dafür ist das wirtschaftliche Umfeld nach wie vor viel zu herausfordernd."

Einige Faktoren, die den LIHK-Präsidenten zu dieser Feststellung bringen, fanden sich ebenfalls auf der Traktandenliste wieder - etwa das Thema "Base Erosion and Profiting Shifting", kurz: BEPS. "Die Frage nach der Wahrung der Attraktivität des Lebens- und Wirtschaftsstandorts ist in der heutigen Zeit elementar", so Regierungschef Daniel Risch im Anschluss an die Gespräche, deren Bedeutung er bei dieser Gelegenheit besonders herausstrich: "Im Streben nach Stabilität und hoher Lebensqualität für unser Land gehen Politik und Wirtschaft seit jeher Seite an Seite. Um sich miteinander abzustimmen und alle Beteiligten gleichermassen abzuholen ist ein regelmässiger Austausch ein unabdingbares Instrument."

Ebenfalls behandelt wurden im Rahmen des Treffens Fragen zu den Themen Energie, Nachhaltigkeit und Sozialversicherungen.