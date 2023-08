Empfang der liechtensteinischen Sportdelegationen

Vaduz (ots) - In diesem Jahr wurde zum dritten Mal in Folge der aus Nordamerika stammende Maiswurzelbohrer im Fürstentum Liechtenstein im Rahmen eines Monitorings festgestellt. Auch im Rheintal wurde dieser Schädling heuer erneut aufgefunden. Der Maiswurzelbohrer ist in der Schweizerischen Pflanzengesundheitsverordnung geregelt, die über den Zollvertrag in ...

mehr