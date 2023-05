Fürstentum Liechtenstein

Verkehrsministerin Graziella Marok-Wachter am jährlichen Gipfel des Internationalen Transport Forums der OECD in Leipzig

Am 24. und 25. Mai 2023 hat Graziella Marok-Wachter in Leipzig am Internationalen Transport Forum (ITF) der OECD teilgenommen. Das zweitägige Treffen bietet den Verkehrsministerinnen und Verkehrsministern aus über 50 Ländern die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Formaten zu aktuellen Themen und gemeinsamen Herausforderungen im Verkehr auszutauschen. Das Fokusthema des diesjährigen ITF war die Rolle des Verkehrs zur Sicherung einer nachhaltigen Wirtschaft, insbesondere in Krisenzeiten.

Graziella Marok-Wachter nahm unter anderem an einem runden Tisch zum Thema Klimaschutz im Verkehr teil und diskutierte mit Amtskollegen, darunter der britische und litauische Verkehrsminister, sowie Vertreterinnen und Vertretern aus der Privatwirtschaft über Lösungsansätze, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens im Bereich Verkehr zu erreichen. Der runde Tisch bat die Möglichkeit, über Erfahrungen mit Partnerschaften zwischen Regierungen und der Privatwirtschaft im Bereich des Klimaschutzes im Verkehr zu diskutieren.

In einem weiteren Arbeitsgespräch diskutierten die Infrastrukturministerinnen und -minister über den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine und die möglichen Lösungsansätze für den Wideraufbau der zerstörten Infrastruktur.

Im Rahmen des ITF fand auch ein bilaterales Arbeitsgespräch mit Bundesrat Albert Rösti statt. Beim Arbeitsgespräch ging es unter anderem um den Bau und Betrieb von Photovoltaik-Anlagen auf und entlang von besehenden Infrastrukturen, wie beispielsweise Strassen.