Graziella Marok-Wachter lädt zur Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren-Konferenz (BPUK-Ost) nach Vaduz ein

Vaduz (ots) - Regierungsrat Manuel Frick besuchte am Mittwoch, 10. Mai 2023, die ukrainische Künstlerin Tetiana Pavliuk, die aktuell im Künstleratelier in Balzers tätig ist. Ihre Anwesenheit wurde vom österreichischen Bundesministerium für europäischen und internationale Angelegenheiten vermittelt und ist Teil einer Initiative zur Unterstützung europäischer Künstlerinnen und Künstler in Not. Tetiana Pavliuk ...

