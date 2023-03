Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Manuel Frick besucht das Rehabilitationszentrum Lutzenberg

Vaduz (ots)

Regierungsrat Manuel Frick besuchte am Freitag, 17. März das Rehabilitationszentrum Lutzenberg (Appenzell Ausserrhoden). Zentrumsleiterin Monica Sittaro und ihr Team gaben ihm einen Einblick in die tägliche Arbeit der Institution. In der Aufsichtskommission ist die Trägerschaft, die sich aus den Ostschweizer Kantonen und Liechtenstein zusammensetzt, mit je einem Mitglied der Exekutive vertreten. Für Liechtenstein nimmt Regierungsrat Manuel Frick Einsitz.

Das Rehabilitationszentrum für Menschen mit einer Suchtproblematik berücksichtigt die Möglichkeiten und Stärken der Klientinnen und Klienten. Es bietet bei der Erarbeitung von Lösungen kompetente Unterstützung und Begleitung. Dabei steht die soziale und berufliche Rehabilitation im Zentrum. Seit über 40 Jahren betreiben die Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau sowie Liechtenstein die Reha Lutzenberg.