Fürstentum Liechtenstein

Finance Forum Liechtenstein blickt in die Zukunft

Vaduz (ots)

Das Finance Forum Liechtenstein am 9. Mai 2023 in Vaduz widmet sich der Finanzwelt der Zukunft. Zu den hochkarätigen Referierenden gehören unter anderem Sicherheitsexperte Christoph Heusgen, Vontobel-CEO Zeno Staub, LGT-Bank-CEO Roland Matt und Ökonom Klaus Wellershoff.

Das Finance Forum Liechtenstein ist der zentrale Treffpunkt für den Finanzplatz Liechtenstein und Schweiz. Die neunte Ausgabe findet am Dienstag, 9. Mai 2023, ab 13.30 Uhr in Vaduz statt. Die Tagung steht unter dem Titel "Die Finanzwelt der Zukunft" und bietet erneut hochkarätige Referate, informative Workshops und attraktive Netzwerk-Möglichkeiten. Experten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft beleuchten die Herausforderungen und diskutieren die Rahmenbedingungen für die Finanzbranche.

Geopolitische Umbrüche und digitale Chancen

Die Eröffnungsrede an der Tagung hält Liechtensteins Regierungschef und Finanzminister Daniel Risch. Anschliessend beleuchtet der deutsche Sicherheitsexperte Christoph Heusgen die geopolitischen Spannungen und erklärt die Folgen für Wirtschaft und Politik. Heusgen war aussen- und sicherheitspolitischer Berater der deutschen Kanzlerin Angela Merkel und ist seit 2022 Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz. Er plädiert für eine neue und aktive Rolle Europas in der Geopolitik.

Nach der politischen Einschätzung beleuchtet Philipp Wackerbeck die globalen Trends in der Finanzindustrie. Er ist Partner und Global Head of Financial Services bei PwC. Danach zeigen Professor Thomas Ankenbrand und Experte Daniel Knapp auf, warum Daten dank neuer Anwendungen wie Künstlicher Intelligenz und Open Banking zahlreiche Chancen für Finanzdienstleister bieten.

Welche Chancen und Herausforderungen die Finanzbranche aktuell sieht, beleuchten in der Folge zwei hochkarätige Vertreter der Liechtensteiner Vermögensverwaltungsbranche. Prinzessin Gisela Bergmann ist CEO von Industrie- und Finanzkontor und Thomas Zwiefelhofer ist Member of the group board bei First Advisory. Sie werden unter der Leitung von Moderator Reto Lipp darüber diskutieren, wie sich Vermögensverwalter und Treuhandfirmen in einem sich ständig verändernden Marktumfeld positionieren können.

Erfolgsfaktoren für Finanzbranche

Nach der Erfrischungspause betreten zwei hochkarätige Bankenvertreter die Bühne. Zeno Staub ist CEO von Vontobel und Verwaltungsratsmitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. Vontobel beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeitende weltweit und verwaltet rund 200 Milliarden Franken an Kundenvermögen. Roland Matt ist CEO der LGT Bank und leitet das Private Banking in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika). Die LGT-Gruppe beschäftigt über 4500 Mitarbeitende und verwaltet rund 280 Milliarden Franken. Die beiden Bankenchefs diskutieren darüber, welche Erfolgsfaktoren im aktuellen Umfeld und in Zukunft entscheidend sind.

Zum Abschluss der Tagung spricht der bekannte Ökonom Klaus Wellershoff über das schwierige Marktumfeld für Anleger und Investoren. Der Gründer und Verwaltungsratspräsident von Wellershoff Partners wird darauf eingehen, wie sich die höhere Inflation und das tiefere Wirtschaftswachstum auf das Anlegerverhalten auswirken wird und welche Schlüsse die Finanzdienstleister daraus ziehen können. Moderiert wird das Finance Forum Liechtenstein erneut vom Schweizer Fernsehjournalisten Reto Lipp. Im Anschluss bietet ein Networking-Apéro die Möglichkeit zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch.

Zentraler Treffpunkt für Finanzbranche

Das Finance Forum Liechtenstein wird von der Regierung des Fürstentums Liechtenstein getragen und von den wichtigsten Finanzverbänden des Landes sowie Partnern aus der Privatwirtschaft unterstützt. Die Veranstalter erwarten erneut mehrere hundert Führungskräfte, Entscheidungsträger und Finanzfachleute aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Liechtenstein. Im Vorfeld der Tagung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kostenlos verschiedene Workshops besuchen.

Informationen und Anmeldungen unter: www.finance-forum.li