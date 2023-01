Fürstentum Liechtenstein

Landwirtschaft: Austausch zwischen Südtirol und Liechtenstein

Vaduz (ots)

Am 10. und 11. Januar 2023 traf sich eine Liechtensteiner Delegation mit verschiedenen Vertretern der Südtiroler Landwirtschaft und tauschte sich über die gemeinsamen Herausforderungen und Chancen im Bereich Landwirtschaft aus.

Amtsleiter Stefan Hassler, Amt für Umwelt, Abteilungsleiter Landwirtschaft, Andres Weber, und die für die Landwirtschaft zuständige Mitarbeiterin im Ministerium für Inneres, Wirtschaft und Umwelt, Miriam Marxer, haben sich am 10. und 11. Januar 2023 über die Südtiroler Landwirtschaft informiert. Sie wurden dabei vom Professor für Nutztierwissenschaften und -management an der Freien Universität Bozen, Matthias Gauly, begleitet.

Beim Treffen mit dem Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler wurde über die Weiterentwicklung der Agrarpolitik gesprochen. Die Ökologisierung und Stärkung der Innovationskraft sowie der Dialog mit der Gesellschaft seien sowohl im Südtirol als auch in Liechtenstein für eine nachhaltige und zukunftsorientierte Landwirtschaft von zentraler Bedeutung. In einem weiteren Treffen hat der Landwirtschaftsabteilungsdirektor Martin Pazeller über die Struktur und Organisation der Südtiroler Landwirtschaft informiert. Beim Südtiroler Bauernbund haben Matthias Bertagnolli und Astrid Weiss den Innovationsschalter vorgestellt, mit dem die Bäuerinnen und Bauern Unterstützung für innovative Ideen in Anspruch nehmen können. Eine solche Unterstützung ist auch im Rahmen des agrarpolitischen Berichtes 2022 vorgesehen, der im November 2022 vom Landtag verabschiedet wurde. Beim Ziegenbauern David Perathoner konnte sich die Delegation ein innovatives Vorzeigebeispiel vor Ort anschauen.

Die Liechtensteiner Delegation war sich einig, dass der länderübergreifende Dialog in der Alpenregion sehr wertvoll ist und auch in Zukunft fortgeführt werden soll.