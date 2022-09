Verlängerung der Konsultation zum revidierten "Konzept Wolf Liechtenstein" sowie zur "Richtlinie Herdenschutzhunde Liechtenstein" bis zum 30. November 2022

Vaduz (ots) - Liechtenstein wird in diesem Jahr von drei jungen Berufsleuten an den "WorldSkills Competition 2022 Special Edition" vertreten, dem offiziellen Ersatz für die WorldSkills Shanghai 2022, die aufgrund der Pandemie abgesagt werden mussten. Die Berufsweltmeisterschaften werden ersatzmässig deshalb vom 7. September bis 26. November 2022 während 12 Wochen in ...

mehr