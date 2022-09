Fürstentum Liechtenstein

Arbeitsbesuch von Bundesministerin Leonore Gewessler bei Regierungschef-Stellvertreterin Monauni und Regierungsrätin Marok-Wachter

Vaduz (ots)

Am Montag, 26. September 2022 empfingen Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter die Leiterin des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zu einem Arbeitsbesuch in Vaduz.

Im Zentrum des Gesprächs zwischen Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Bundesministerin Leonore Gewessler standen die Energieversorgungssicherheit sowie die Klimastrategien von Österreich und Liechtenstein. Weitere Schwerpunkte lagen auf den strategischen Gasreserven und den steigenden Energiepreisen. Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni zog nach dem Treffen ein positives Fazit: "Es ist wichtig, dass wir den guten und freundschaftlichen Austausch mit Österreich pflegen und in diesen zentralen, hochaktuellen Themen weitsichtig und konstruktiv zusammenarbeiten".

Im Mittelpunkt des Arbeitsgesprächs zwischen Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter und Bundesministerin Leonore Gewessler standen Steuerungsmöglichkeiten der Mobilität sowie der öffentliche Verkehr. Darüber hinaus wurden Innovationen im Verkehrsbereich diskutiert. Im Anschluss an den Besuch hielt Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter fest: "Der Erfahrungs- und Informationsaustausch zu Mobilitätsthemen mit unserem Nachbarstaat Österreich ist insbesondere aufgrund der grenzüberschreitenden Verkehrsströme wichtig. Mit dem heutigen Arbeitsgespräch konnten die bereits guten nachbarschaftlichen Beziehungen und die Zusammenarbeit in Mobilitätsthemen neuerlich gestärkt werden."

Neben den beiden Arbeitsgesprächen mit Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni und Regierungsrätin Graziella Marok-Wachter wurde Bundesministerin Leonore Gewessler von S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auf Schloss Vaduz zu einem Höflichkeitsbesuch empfangen und stattete der Hoval AG einen Besuch ab.

"Ich möchte mich für den herzlichen Empfang in Liechtenstein und die offenen und konstruktiven Gespräche bedanken. Liechtenstein und Österreich stehen in dieser herausfordernden Zeit vor ähnlichen Aufgaben. Umso wichtiger ist es, die gute Zusammenarbeit fortzusetzen und zu vertiefen. Sei es beim Klimaschutz, bei den Energiethemen oder beim grenzüberschreitenden Transit- und Pendlerverkehr. Daran werden wir gemeinsam weiterarbeiten", fasste Bundesministerin Leonore Gewessler ihren Besuch in Liechtenstein zusammen.