Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Manuel Frick besucht österreichische Künstlerin im Künstleratelier in Balzers

Vaduz (ots)

Anlässlich des diesjährigen Kulturpolitischen Dialogs mit Österreich hatte Regierungsrat Manuel Frick eine Einladung in das neue Künstleratelier im Turmhaus in Balzers ausgesprochen. Österreich hat diese Einladung dankend angenommen und die Autorin Ursula Wiegele von Mitte April bis Mitte Juli entsendet. Regierungsrat Manuel Frick besuchte die österreichische Autorin am Dienstag, 5. Juli 2022 im Turmhaus und verschaffte sich einen Einblick in ihre Arbeiten.

Ursula Wiegele ist in Klagenfurt geboren und lebt in Graz. Neben Beiträgen in Anthologien und Literaturzeitschriften hat sie bisher vier Romane verfasst. Zudem leitet Ursula Wiegele Sprachkurse für Geflüchtete und gibt Schreibworkshops für Kinder und Jugendliche sowie Senioren und Seniorinnen.

"Mit Ursula Wiegele hat Österreich eine mehrfach ausgezeichnete Autorin nach Liechtenstein entsendet, was mich sehr freut. Mit dem neuen Künstleratelier der Regierung in Balzers ist es Liechtenstein möglich, den Kulturaustausch mit anderen Ländern zu pflegen und auszubauen", so Regierungsrat Manuel Frick.