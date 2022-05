Fürstentum Liechtenstein

Jugendliche zu Nachwuchstrainer "1418 Coaches" ausgebildet

Vaduz (ots)

Am Wochenende vom 14.-15. Mai führte die Stabsstelle für Sport im Schulzentrum Mühleholz eine weitere sogenannte "1418 Coach" Ausbildung durch. Jugendliche im Alter zwischen 14 und 18 Jahren erhalten so die Möglichkeit, Grundsätze im Trainerbereich kennen zu lernen und zukünftig Verantwortung als Hilfstrainer in den Vereinen zu übernehmen.

Der Rekordteilnehmerzahl von 35 begeisterten Jugendlichen wurden verschiedenste Werkzeuge und Informationen rund um das Thema Training mit Kindern und Jugendlichen mitgegeben. Angefangen mit allgemeinen Verhaltensregeln und dem Umgang mit Kindern wurde ebenfalls auf sportartenspezifische Inhalte eingegangen. Die Jugendlichen können nun von erfahrenen Leiterpersonen im "Gotta/Götti-System" begleitet werden und entsprechende Aufgaben in den Trainings übernehmen. Abschliessend erhielten alle Teilnehmenden ein 1418 Coach T-Shirt. In den nächsten Tagen erhalten sie zudem das offizielle 1418 Coach Diplom per Post.