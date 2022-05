Fürstentum Liechtenstein

Jubel Forum 2022 des aha fand im SAL in Schaan statt

Vaduz (ots)

Auch dieses Jahr fand das Jubel-Forum des "aha - Tipps & Infos für junge Leute" statt. "Jubel" steht für "Jugendbeteiligung Liechtenstein" und stellt eine Plattform für Jugendliche der Sekundarstufe I zur klassen-, schul- und gemeindeübergreifenden Vernetzung dar - sowohl untereinander als auch mit Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft.

Regierungsrat Manuel Frick richtete die Begrüssungsworte an die Jugendlichen. "Politisches Engagement kennt kein Mindestalter. Ihr seid unsere Zukunft. Also seid mutig und sagt, wie ihr euch diese Zukunft vorstellt", so der Gesellschaftsminister.

Interessante Diskussionen mit Jugendlichen

Anschliessend diskutierten die Jugendlichen an verschiedenen Tischen, begleitet von Erwachsenen verschiedenster Institutionen, aktuelle Themen wie beispielsweise Psychische Gesundheit von Jugendlichen, Chancengleichheit & Sexismus, Selbstverwirklichung und Sucht/Konsum.