Internationaler Unternehmerpreis in Liechtenstein zum sechsten Mal lanciert

Entrepreneur Of The Year Liechtenstein gesucht

Im Herbst 2022 wird zum sechsten Mal der Entrepreneur Of The Year in Liechtenstein ausgezeichnet. Unternehmerinnen und Unternehmer können sich ab sofort für diesen international renommierten Wettbewerb, der in über 60 Ländern stattfindet, bewerben. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitieren vom Austausch an Erfahrung und Netzwerken.

Dreizehn Jahre nach der ersten Durchführung in Liechtenstein wird im Oktober 2022 zum sechsten Mal der Entrepreneur Of The Year in Liechtenstein ausgezeichnet. Der prestigeträchtige Award zeichnet unternehmerische Spitzenleistungen aus. "Unternehmerinnen und Unternehmern mit Innovationskraft, Weitsicht und persönlicher Risikobereitschaft verdankt Liechtenstein sein beeindruckendes Wirtschaftswachstum", so Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni. "Gerade in schwierigen Zeiten ist dieser Wettbewerb besonders wertvoll, da er eine international renommierte Anerkennung für unternehmerische Spitzenleistungen darstellt."

Alexander Ospelt letzter Gewinner

Der erste Entrepreneur Of The Year Liechtenstein hiess 2009 Harti Weirather, Inhaber der Sportmarketing-Agentur Weirather-Wenzel & Partner AG (WWP). Es folgten die Brüder Anton und Christoph Frommelt von der Frommelt Zimmerei im Jahr 2011 sowie Markus Kaiser, Inhaber des Mobil-Schreitbagger und Kommunalfahrzeugherstellers Kaiser AG im Jahr 2013. Im Jahre 2017 hiessen die Gewinner Martin und Lorenz Risch. Die beiden Brüder leiten zusammen die Dr. Risch-Gruppe. Der amtierende Gewinner ist Alexander Ospelt - der Inhaber der Ospelt Gruppe gewann 2019 den begehrten Titel. An einer Galanacht am 14. Oktober 2022 im SAL in Schaan wird nun zum sechsten Mal der Entrepreneur Of The Year Liechtenstein ausgezeichnet.

Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Branchen gesucht

Für den Entrepreneur Of The Year Liechtenstein 2022 können sich Unternehmerinnen und Unternehmer aus allen Branchen - unter anderem Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen inklusive Finanzdienstleistungen - bewerben. Voraussetzungen für die Teilnahme sind unter anderem mindestens zehn Beschäftigte und ein jährlicher Umsatz von einer Million Franken. Der Entrepreneur muss zudem einen massgeblichen Anteil am Unternehmen besitzen und der Firmen-Hauptsitz in Liechtenstein liegen.

"Wir freuen uns, dass wir bereits die ersten Nominationen erhalten haben und hoffen auf eine rege Beteiligung. Jede Kandidatin und jeder Kandidat setzt mit der Teilnahme ein starkes Zeichen für den Unternehmensstandort Liechtenstein. Der Wettbewerb ermöglicht allen Teilnehmenden den Zugang zu internationalen Netzwerk- und Know-how-Plattformen", sagen Iwan Zimmermann und Sascha Stahl von EY. Interessierte können sich bis zum 1. Juli 2022 für den Unternehmerpreis bewerben.

Prominente Jury

Die Nominierten werden nach ihrer Aufnahme in den Kreis der Kandidatinnen und Kandidaten durch Interviewer intensiv befragt. Eine unabhängige Jury wählt schliesslich nach Interviews und Firmenbesuchen den Entrepreneur Of The Year in Liechtenstein. Die Jury setzt sich aus unternehmerischen Persönlichkeiten aus der Region zusammen. Es sind dies Reto Gurtner, Präsident Weisse Arena Gruppe, Mirjam Hummel-Ortner, CEO WWP Group, Markus Kaiser, Inhaber Kaiser AG, Katharina Lehmann, Inhaberin Blumer-Lehmann AG, Klaus Risch, Präsident der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer, Martin Risch, CEO Dr. Risch-Gruppe und Magnus Tuor, Geschäftsführer Messtechnik AG.

Attraktive Preise und wertvolle Netzwerke

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs profitieren von Erfahrungsaustausch und internationalen Netzwerk-Kontakten. Die Verantwortlichen rechnen deshalb wieder mit einem regen Interesse. "Um es mit den Worten eines ehemaligen Kandidaten zu sagen: Die Teilnahme am Wettbewerb ist einer der besten Strategie-Checks - und erst noch kostenlos", sagt Iwan Zimmermann.

Auch für die Siegerin bzw. den Sieger lohnt sich die Teilnahme natürlich. Zu den Siegerpreisen zählt eine mehrtägige Reise an einen internationalen Unternehmerkongress sowie attraktive Sachpreise. Getragen wird der Wettbewerb in Liechtenstein von der Regierung und EY. Partner sind die Unternehmen LGT, Huber, AMAG, Swiss sowie die Gemeinde Schaan als Gastgeberin der Award Night.

Die Auszeichnung von EY ist weltweit einmalig. Ausgehend von den USA hat der Award 1986 seinen Siegeszug begonnen und sich seither in über 60 Ländern etabliert. Das Programm beinhaltet neben dem Wettbewerb auch diverse Möglichkeiten, damit Unternehmer ihr internationales Netzwerk ausbauen und Erfahrungen austauschen können. "Der Wettbewerb sichert allen Kandidatinnen und Kandidaten den Zugang zu einem einzigartigen Netzwerk - sie gehören zu einer exklusiven Gemeinschaft und profitieren von Kontakten rund um die Welt, von Türöffnern für Ideen und Märkten und vom Zugang zu Fachwissen auf der Höhe der Zeit", sagt Sascha Stahl.

Weitere Informationen unter www.eoy.li