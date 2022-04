Fürstentum Liechtenstein

Regierungsrat Manuel Frick an Kulturministerkonferenz in Strassburg

Vaduz (ots)

Regierungsrat Manuel Frick hat am Freitag, 1. April an der Konferenz der Kulturministerinnen und Kulturminister in Strassburg teilgenommen. Thema der von der aktuellen italienischen Präsidentschaft des Ministerkomitees organisierten Konferenz waren die Gestaltung der Zukunft über Kreativität und das kulturelle Erbe als strategische Ressource für ein vielfältiges und demokratisches Europa. Regierungsrat Frick verwies in seinem Beitrag auf die Bedeutung der Kultur, welche uns besonders in den aktuellen Pandemiezeiten bewusst wurde. Zudem betonte er das Potenzial von Kultur bei der zwischenstaatlichen Verständigung.

Am Rande der Konferenz tauschte sich Manuel Frick unter anderem mit seinem schweizerischen Amtskollegen Alain Berset sowie der Generalsekretärin des Europarats, Marija Pejcinovic Buric, aus.

Regierungsrat Frick: "Ich sehe dieses Treffen der Kulturminister als grosse Chance. Trotz aller bisheriger Bemühungen gibt es noch viel zu tun, um die Möglichkeiten besser zu nutzen, die Kultur als strategische Ressource für ein vielfältiges, demokratisches und nachhaltiges Europa bietet."