Fürstentum Liechtenstein

Innosuisse Start-Up Coaching steht neu auch liechtensteinische Jungunternehmerinnen und -unternehmer zur Verfügung

Vaduz (ots)

Innosuisse, die schweizerische Agentur für Innovationsförderung, bietet bereits seit mehreren Jahren das "Innosuisse Start-up Coaching" für schweizerische Jungunternehmer und Gründungsinteressierte an. Das Start-up Coaching ist in die drei Programme "Initial Coaching", "Core Coaching" und "Scale-up Coaching" aufgeteilt. Die Teilnehmenden profitieren von einem individuellen Coaching durch erfahrene Unternehmer bzw. Spezialisten. Sie begleiten und beraten die Start-ups, bieten Unterstützung bei der Gründung, der Weiterentwicklung und dem nachhaltigen Wachstum des Unternehmens und helfen bei der Suche nach Investoren und Geschäftspartnern. Für ein Coaching über alle drei Programme können junge Unternehmen Gutscheine in der Gesamthöhe von maximal CHF 130'000 erhalten.

Auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Regierung und dem Schweizerischen Bundesrat über die Förderung wissenschaftsbasierter Innovation vom 26. Januar 2021 und des dazu vom Landtag bewilligten Verpflichtungskredits steht das erfolgreiche Programm ab sofort auch liechtensteinischen Jungunternehmerinnen und -unternehmern sowie Gründungsinteressierten offen. Die Anträge werden direkt über die Innosuisse-Plattform erfasst und administriert. Die Bewertung der eingereichten Anträge und Geschäftsideen erfolgt durch Expertinnen und Experten von Innosuisse. Sämtliche akkreditierten Coaches und Spezialisten stehen auch liechtensteinischen Antragstellerinnen und Antragstellern zur Verfügung. Liechtenstein-spezifische Fragen beantwortet der Zentrale Unternehmensservice des Amtes für Volkswirtschaft. Die Coaching-Kosten werden vom Land Liechtenstein getragen.

Die Abteilung Technologie/Innovation und Energie bzw. die Nationale Kontaktstelle für Forschung und Innovation im Amt für Volkswirtschaft steht als zuständige Stelle für weitere Auskünfte zur Verfügung (www.avw.llv.li; Ansprechperson: Frank Heeb, T +423 236 67 45; Frank.Heeb@llv.li ).