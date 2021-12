Fürstentum Liechtenstein

Regierung und LIHK-Vorstand treffen sich zum Jahresabschluss

Vaduz (ots)

Am Montag, 6. Dezember 2021, trafen sich die Regierung und der Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) zu einem Austausch über aktuelle Themen der Wirtschaft.

Das alljährlich stattfindende Herbsttreffen zwischen der Regierung und dem Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- und Handelskammer (LIHK) wurde in diesem Jahr aufgrund der angespannten Covid-19-Situation in einem kleineren Rahmen im pepperMINT in Schaan abgehalten. Die Regierung wurde durch Regierungschef Daniel Risch, Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni sowie Regierungssekretär Horst Schädler vertreten. Von Seiten der LIHK nahmen Präsident Klaus Risch, Vizepräsident Fabian Frick und Geschäftsführerin Brigitte Haas am Treffen teil.

Nach der Begrüssung durch Regierungschef Daniel Risch und LIHK-Präsident Klaus Risch wurden die aktuellen Herausforderungen der LIHK-Mitgliedsunternehmen aufgrund der Covid-19-Pandemie diskutiert. Die LIHK informierte über die Erfahrungen der Mitgliedsunternehmen insbesondere in Bezug auf Betriebstests und Homeoffice.

Auch die Nachhaltigkeit stand auf der Traktandenliste. Die Regierung hat der Nachhaltigkeit im Regierungsprogramm 2021 bis 2025 einen besonderen Stellenwert eingeräumt. So lautet eine von elf Leitlinien der Regierungsarbeit in der laufenden Legislaturperiode "Ökologisch nachhaltiges staatliches Handeln". Die Regierung verpflichtet sich damit der Nachhaltigkeit und organisiert das staatliche Handeln in einer nachhaltigen Art und Weise. "Die LIHK setzt sich aktuell intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinander" betont LIHK-Präsident Klaus Risch. "Eine neue verbandsinterne Fachgruppe beschäftigt sich damit, wie die liechtensteinische Wirtschaft ihren Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen gestalten, koordinieren und erweitern kann".

Der regelmässige Austausch zwischen der Regierung und der LIHK wird von beiden Seiten sehr geschätzt. "Der Dialog mit der LIHK ist für die Regierung enorm wertvoll und gerade in herausfordernden Zeiten wie diesen auch wichtig", so Regierungschef Daniel Risch im Anschluss an das Treffen.