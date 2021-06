Fürstentum Liechtenstein

Medienkompetenz: Die neue Webseite ist online

Vaduz (ots)

Die neue Webseite der Fachgruppe Medienkompetenz www.medienkompetenz.li ist online. Übersichtlich, ansprechend und niederschwellig bietet der Internetauftritt hilfreiche Informationen zum verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.

Die Fachgruppe Medienkompetenz ist die zentrale Ansprechstelle für Medienkompetenz in Liechtenstein. Ein Ziel der Fachgruppe ist es, die bereits zahlreich im Land vorhandenen Kompetenzen zu koordinieren, um den gesamtgesellschaftlichen Zugang "Medienkompetenz erlernen" niederschwelliger und barrierefreier zu machen. Der als erste Anlaufstelle dienende Internetauftritt der Fachgruppe wurde nun umfassend neugestaltet.

Verlinkungen zu einer Fülle an Informationen erwartet die Besucherinnen und Besucher der Internetseite. Wie etwa zu einem "Medienkompetenz-Check", der dazu einlädt, das eigene Wissen mit einem Quiz zu verschiedenen Themen wie z.B. Soziale Netzwerke, Games, Smartphone & Tablet etc. zu testen. Das unterhaltsame Quiz richtet sich nicht nur an die "digital natives", also diejenigen, die in der digitalen Welt aufgewachsen sind, sondern auch an alle Interessierten, die erst im Erwachsenenalter mit der digitalen Welt in Berührung gekommen sind.

Zu den weiteren wissenswerten Themen gehören beispielsweise Informationen über den Kinder- und Jugendschutz, Informationen über das Recht auf Vergessenwerden oder über das Darknet.

Der Fachgruppe gehören permanent an: Vorsitzende Jennifer Rheinberger (Amt für Soziale Dienste/Kinder- und Jugenddienst), Michael Valersi (Datenschutzstelle), Hansjörg Frick (Schulamt/Schulsozialarbeit), Marcel Kaufmann (Schulamt/Didaktische Medienstelle) und Severin Näscher (Amt für Kommunikation/Audiovisuelle Medien). Bei Bedarf nehmen die Staatsanwaltschaft und die Landespolizei Einsitz in die Fachgruppe.