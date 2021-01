Fürstentum Liechtenstein

Holocaustgedenktag in virtuellem Format

Vaduz (ots)

In Erinnerung an die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau am 27. Januar 1945 organisiert die liechtensteinische Regierung den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in virtuellem Format.

Der diesjährige Holocaustgedenktag widmet sich dem Thema der Distanz. Was für eine Rolle spielt die physische und zeitliche Distanz in unserer Erinnerungskultur? Und inwiefern hat diese auch Auswirkungen auf das Gedenken an die Schrecken der Schoah?

Im Rahmen der Veranstaltung sollen diese Fragen erörtert und, durch Ansprachen, Musik und eine virtuelle Präsentation der Sonderausstellung "Distance", Raum für Reflektion und Gedenken geschaffen werden. Regierungsrätin Katrin Eggenberger ladet Sie gerne zu einer virtuellen Teilnahme an diesem Anlass am Mittwoch, 27. Januar um 18 Uhr ein.

Sie können die Veranstaltung via Livestream auf der Webseite des Liechtensteinischen Landesmuseums (www.landesmuseum.li) verfolgen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit unter Aeusseres@regierung.li zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Pressekontakt:

Ministerium für Äusseres, Justiz und Kultur

Generalsekretariat

T +423 236 60 08