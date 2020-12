Fürstentum Liechtenstein

Corona-Teststrasse: Sonderöffnungszeiten am Heiligabend

VaduzVaduz (ots)

Die Teststrasse in der Marktplatzgarage in Vaduz ist Donnerstag, 24. Dezember 2020, von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr geöffnet. Nachmittags findet keine Beprobung statt. Damit soll sichergestellt werden, dass Ergebnisse noch vor dem abendlichen Beisammensein vorliegen und mögliche Ansteckungen im Familienkreis verhindert werden können. Das Testresultat wird am späten Nachmittag online bereits zur Verfügung stehen.

Bei Symptomen melden Sie sich bitte bei der Corona-Hotline (+423 235 45 32). Haben Sie keine Symptome, möchte aber einen Test machen, um für den Abend Gewissheit zu haben, können Sie den Test zu Selbstkosten ebenfalls in diesem Zeitfenster durchführen lassen, eine Voranmeldung ist für Selbstzahler nicht notwendig. An allen anderen Tagen ist die Teststrasse wie üblich von 14:00 bis 17:00 Uhr geöffnet.

Pressekontakt:

Ministerium für Gesellschaft

Manuel Frick, Generalsekretär

T +423 236 60 19