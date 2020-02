Fürstentum Liechtenstein

Spende anlässlich der Geburtstage von Fürst Hans-Adam II. und Fürstin Marie

Anlässlich des 75. Geburtstags von S.D. Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein am 14. Februar 2020 sowie des 80. Geburtstags seiner Gattin I.D. Fürstin Marie am 14. April 2020 richtet die Regierung eine Spende von 150'000 Franken an das Liechtensteinische Rote Kreuz (LRK).

Seit vielen Jahren besteht die Tradition, dass bei runden Geburtstagen des Fürstenpaares die Regierung anstelle einer Feierlichkeit einen Beitrag für ein humanitäres Projekt beschliesst. So hat die Regierung in ihrer Sitzung von Dienstag, 11. Februar 2020, beschlossen, dem Wunsch des Fürstenpaares nachzukommen und dem Liechtensteinischen Roten Kreuz (LRK) 150'000 Franken zu spenden.

Das im Jahr 1945 gegründete LRK bezweckt in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) und der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften die Erfüllung humanitärer Aufgaben im Sinne der Grundsätze des Roten Kreuzes. Das LRK stellt sich so in den Dienst Not leidender und hilfsbedürftiger Menschen, unabhängig von Nationalität, Rasse, Glauben, Geschlecht, sozialer Stellung oder politischer Überzeugung.

