APA - Austria Presse Agentur

APA erweitert Trusted AI-Portfolio um neuen Text-Assistant

Wien (ots)

KI-Tool unterstützt beim Kürzen von Texten und Erstellen von Titeln – alle AI-Lösungen der APA für Text, Bild und Sprache – KI live erleben bei APA-OnTour

Texte auf die gewünschte Länge kürzen, Titelvarianten generieren oder Social-Media-Posts erstellen – das sind die Funktionen des neuen KI-gestützten Text-Assistant der APA-Gruppe. Das Tool kombiniert das Potenzial von Generativer AI mit der tiefgehenden Prompt-Expertise der APA, um Journalist:innen und Kommunikationsprofis – auch ohne Prompt-Kenntnisse – bei Routinetätigkeiten zu unterstützen. Der Text-Assistant basiert auf einer in Europa gehosteten GPT-Instanz; die eigenen Daten werden dabei nicht zu Trainingszwecken verwendet.

Der auf GPT-4 basierende Text-Assistant ist ab sofort über den PR-Desk von APA-Comm und ab dem Frühjahr auch über den neuen APA-NewsDesk verfügbar. Über eine API-Schnittstelle kann der Text-Assistant zudem in externe Systeme integriert werden. Weitere Ausbaustufen wie Lektorat und Datenextraktion sind in Vorbereitung.

Konzipiert und umgesetzt wurde der Text-Assistant auf Basis der APA-Leitlinie zum verantwortungsvollen Umgang mit KI sowie der redaktionellen Grundsätze der APA, wie Katharina Schell, stellvertretende Chefredakteurin der APA, betont: „Wir setzen Generative KI zum derzeitigen Technologiestand für die Modifikation, Optimierung und Weiterverarbeitung von intellektuell, also von Journalist:innen und anderen Content-Produzent:innen, erstellten Inhalten ein. Wichtig ist dabei, dass der Output des Text-Assistant stets als Vorschlag zu betrachten ist – das letzte Wort hat der Mensch.”

APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg ergänzt: „KI-Unterstützung in der Texterstellung wird auch in der Kommunikationsbranche zunehmend üblich. Der Text-Assistant ermöglicht es, die Textarbeit schneller und effizienter zu gestalten.“

Die Trusted AI-Linie der APA-Gruppe

Der Text-Assistant ist nur eines von zahlreichen AI-Tools, die die APA speziell für die Medien- und Kommunikationsbranche bereits in ihrem Portfolio hat. Bei all ihren Lösungen und Produkten hat die APA Trusted AI, das heißt den verantwortungsvollen, transparenten und sicheren Umgang mit KI, zum obersten Prinzip erhoben. Die nötigen Standards werden durch eine umfassende Leitlinie zum Umgang mit Künstlicher Intelligenz sichergestellt.

Die APA bietet neben dem Text-Assistant aktuell die folgenden AI-Produkte und -Lösungen an:

KI-Services Text:

CompanyGPT by APA Das in Europa gehostete GPT-Modell schützt sensible Unternehmensdaten und beinhaltet praktische Funktionen wie eine Prompt-Bibliothek.

IPTC-MediaTopics

Reichert Inhalte mit standardisierten Metadaten an - für kontextualisiertes Targeting oder automatisch generierte Themenseiten

Content zu Wahlen – Automated Journalism Erstellt in wenigen Minuten automatisierte Berichte - etwa zu Wahlergebnissen oder sonstigen auf strukturierten Datensätzen basierenden Informationen

KI-Services Bild:

APA-PIX | Bildmanagement-System

Effizientes und KI-gestütztes Bildmanagement-System zur einfachen und rechtssicheren Verwaltung von Bilddateien

KI-Service | Face-Recognition

Rechtssichere Face-Recognition mit KI-Filter für Personen des öffentlichen Interesses - für eine bessere und schnellere Suche. Mittels API ist der KI-Filter für unterschiedliche Bildsysteme nutzbar.

KI-Service Sprache:

Speech-to-Text by APA-Comm

Speech-to-Text-Tool für das Transkribieren und Untertiteln von Videos, Interviews, Podcasts - mit Übersetzungsfunktion in 20 Sprachen, Korrekturmodus und API-Schnittstelle in andere Systeme

APA-OnTour: KI-Services live erleben

In den kommenden Wochen tourt die APA mit ihren KI-Tools durch Österreich. An mehreren Terminen stellen Spezialist:innen der APA-Gruppe die KI-Lösungen persönlich vor und geben Einblicke in geplante Entwicklungen. Interessierte können die KI-Services rund um Bild, Text und Sprache live kennenlernen und Fragen zu allen Aspekten stellen.

GRAZ - Dienstag, 27. 2. 2024: 13:30 - 15:30 Uhr

Hotel Europa Graz, Bahnhofgürtel 89, 8020 Graz

INNSBRUCK - Dienstag, 5. 3. 2024: 9:30 - 11:30 Uhr

novum Innsbruck Mitte, Amraser Straße 31, 6020 Innsbruck

LINZ - Dienstag, 12. 3. 2024: 13:30 - 15:30 Uhr

OÖNachrichten FORUM, Promenade 25, 4020 Linz

SALZBURG - Mittwoch, 13. 3. 2024: 9:30 - 11:30 Uhr

B10 Altstadt Location, Bergstraße 10, 5020 Salzburg

WIEN (ausgebucht)

Teilnahme nach Verfügbarkeit unter folgendem Link

Service:

Detailinfos zum APA-Text-Assistant

Aktuelle Gesamtübersicht der APA-KI-Tools