Hohe Nachfrage nach Kreuzfahrten und Zugreisen

Vernier/Ostermundigen (ots)

TCS Reisen steigerte letztes Jahr die Anzahl Gruppenreisen und vergrösserte den Kundenstamm. Neben hochwertigen Kreuzfahrten waren insbesondere Fernreisen ausserhalb Europas beliebt. Auch dieses Jahr deutet der hohe Buchungsstand auf eine ungebrochene Reiselust hin.

Die Reiselust der Schweizerinnen und Schweizer ist nach wie vor hoch. Das haben die Resultate des TCS Reisebarometers gezeigt, aber auch die Buchungszahlen von TCS Reisen des vergangenen Jahres. Der Spezialist für Kleingruppenreisen hat im vergangenen Jahr neue Höchststände bei den Buchungen verzeichnet und stellt auch für das laufende Jahr eine hohe Nachfrage fest.

Gruppenreisen abseits bekannter Pfade

Besonders gefragt war die spannende Kombination aus Kreuzfahrt und Safari im südlichen Afrika oder die Kreuzfahrt auf Spitzbergen. Daneben stiessen auch Zugreisen durch Kanada und entlang der Seidenstrasse auf grosses Interesse. Auch nicht alltägliche Destinationen wie Uganda, Belize, Philippinen oder Indien-Nepal-Bhutan standen bei den Kundinnen und Kunden von TCS Reisen hoch im Kurs.

Sabrina Trio, Leiterin von TCS Reisen, erklärt die hohe Nachfrage nach Kleingruppenreisen mit individuell zusammengestellten Routen abseits klassischer Touristenpfade: "Unsere Reiseleiter kennen die Länder sehr gut und wir legen grossen Wert auf Qualität, Authentizität und ein stimmiges Gesamterlebnis. Das schätzen unsere Gäste enorm." Dass das Engagement der Reiseleiter auf Anklang stösst, zeigen auch die zahlreichen Kunden, die regelmässig bei TCS Reisen buchen. Mittlerweile haben 29 Prozent der Teilnehmenden an mehr als einer Gruppenreise teilgenommen - im Branchenvergleich ein hoher Wert.

Das starke Wachstum von TCS Reisen dürfte sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Der Buchungsstand liegt deutlich über dem Vorjahr. Neben den beliebten Kreuzfahrten und Fernreisen hat TCS Reisen dieses Jahr auch neue Angebote im Programm. Dazu gehören eine Kreuzfahrt in Alaska, eine Reise nach Nordthailand mit Phi Phi Island sowie kulturelle Höhepunkte wie der Karneval in Venedig oder der Weihnachtsmarkt in Tallin.