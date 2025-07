Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Der Rückreiseverkehr nimmt Fahrt auf

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Noch eine letzte Glace, noch einen letzten Sonnenuntergang am Strand, dann sind die Ferien schon wieder vorbei. In den nächsten Tagen beginnt der Rückreiseverkehr aus dem Süden Richtung Norden. Dabei ist auch mit Staus aufgrund Verkehrsüberlastung zu rechnen, wobei der Gotthard-Tunnel besonders im Fokus steht. Am nächsten Wochenende mit vorangehendem Nationalfeiertag (1. bis 3. August) ist am Gotthard-Nordportal die letzte grosse Reisewelle Richtung Süden zu erwarten, während gleichzeitig der Rückreiseverkehr am Gotthard-Südportal beginnt.

Im letzten Jahr staute sich der Verkehr am Südportal an drei August-Wochenenden über mehr als 10 Kilometer. Ein ähnliches Verkehrsaufkommen ist auch in diesem Jahr realistisch. Die längsten Wartezeiten werden von Donnerstag bis Montag erwartet. Wer möglichst ohne Stau durch den Gotthard kommen will, fährt am besten am Dienstag zurück. Zu empfehlen ist ausserdem, frühmorgens oder spätabends durch den Tunnel zu fahren.

Via San Bernardino oder über die Pässe

Wer dem Gotthard-Stau ausweichen will, kann stattdessen auf der A13 via San Bernardino vom Süden in den Norden fahren. Diese Route eignet sich insbesondere für Reisende aus der Ostschweiz und aus Zürich. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann es aber auch dort zu Staus kommen. Weitere Alternativen sind die Alpenpässe Gotthard, Grimsel und Nufenen. Den aktuellen Zustand der Schweizer Pässe ist auf dem Pässe-Portal des TCS ersichtlich.

Reisende, die zurück in die Region Bern oder in die Nordwestschweiz wollen, können auch den Lötschberg-Autoverlad benutzen. Für Fahrten aus dem Süden in die Romandie bietet sich ausserdem der Tunnel des Grossen Sankt Bernhard sowie der Mont-Blanc-Tunnel zwischen Italien und Frankreich an. Die Betreiber des Mont-Blanc-Tunnels erwarten praktisch an jedem Tag im August Wartezeiten von mindestens einer Stunde, an den Wochenenden dürfte es noch länger dauern. Die Spitzen sind jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr.

Für alle Routen vom Süden in den Norden empfiehlt der TCS eine sorgfältige Vorbereitung und die Konsultation der aktuellen Verkehrsmeldungen auf der Website oder der TCS App.