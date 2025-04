Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Milde Temperaturen locken zum Start in die Campingsaison

Vernier/Ostermundigen (ots)

Der Campingtrend ist ungebrochen, und es darf auch 2025 positiv in die Saison geblickt werden. Fast drei Viertel der Gäste kommen aus der Schweiz. Immer mehr Schweizer Gemeinden setzen auf die touristische Attraktivität ihrer Region und lancieren Neu- oder Umbauprojekte im Campingbereich.

Die Camperbusse dürften bereits aus dem Winterschlaf geholt und Zelte auf ihre weitere Tauglichkeit geprüft worden sein: Kommendes Wochenende öffnen die Campingplätze des Touring Club Schweiz. Entsprechend laufen die letzten Vorbereitung auf Hochtouren. Die späten Ostern sind von Vorteil, die warmen Temperaturen locken Campingbegeisterte zum Übernachten in der Natur. Entsprechend sieht der Buchungsstand erfreulich aus. Beliebte Plätze am Wasser wie Buochs, Thun-Gwatt, Sempach oder Solothurn sind schon jetzt sehr gut gebucht. Für die ganze Saison gilt jedoch: Das letzte Wort hat immer das Wetter.

Vorbereitungen für neue Projekte

Nach dem ereignisreichen Jubiläumsjahr - TCS Camping feierte 2024 sein 75-jähriges Bestehen - wird 2025 konsolidiert und an neuen Projekten gearbeitet. Viele Gemeinden setzen vermehrt auf die touristische Attraktivität von Campingplätzen und möchten das Angebot entsprechend ausrichten. "Die Schweizer Campingwelt ist in Bewegung", freut sich Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit. "Es kommen viele spannende Projekte auf uns zu." Entsprechend steht ein Vorbereitungsjahr an für anstehende Ausbauarbeiten wie auch für neue Plätze, welcher der TCS bei Ausschreibungen gewonnen hat und in den nächsten ein bis drei Jahren modernisiert übernehmen wird.

Bereits im Herbst 2024 wurde der politische Weg für das Camping- und Freizeitprojekt "Prau La Selva" in Flims (Graubünden) frei gemacht. Die beteiligten Gemeinden und der TCS beginnen jetzt im Frühjahr mit der Detailausarbeitung des Konzeptes.

Im touristisch beliebten Verzascatal wird gemeinsam mit dem Patriziato di Brione und der Fondazione Verzasca ein neuer Campingplatz mit Mieteinheiten geplant, ein Leuchtturmprojekt für das Tal im Zusammenhang mit der strategischen Neupositionierung seines touristischen Angebots. Eine Inbetriebnahme ist Ende 2026 vorgesehen.

Auch die Gemeinde Grandson am Neuenburgersee möchte die touristische Attraktivität des bestehenden Campingplatzes "Le Pécos" entwickeln . Nach einer Ausschreibung fiel die Wahl auf den TCS als zukünftigen Betreiber. Für die Umsetzung des Projekts ist ein zweijähriger Prozess vorgesehen.

Hoher Anteil aus der Schweiz

Die Investition in die Schweiz kommt vor allem einheimischen Gästen zugute, machen sie doch weitaus den grössten Anteil auf den TCS-Campingplätzen aus. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Gäste kommen aus der Schweiz, gefolgt von Deutschland, Niederlande und Frankreich.

Wer in der Natur übernachtet, hat auch ein Sinn für Nachhaltigkeit. Per Ende 2024 wurden zehn weitere TCS-Campingplätze mit dem ECOCamping Zertifikat ausgezeichnet, ein Ausweis für vorbildliches Engagement im Umwelt- und Naturschutz. Gleichzeitig erfüllen diese Plätze bei Swisstainable - dem Programm von Schweiz Tourismus zum Bekenntnis zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und einer fortlaufenden Weiterentwicklung - das Level 2 "Engaged".