Grosse Gefühle dank "TCS Drive-In Movies"

Bern (ots)

Autokinos liegen im Trend. Nicht zuletzt, weil im eigenen Auto die Abstandsregeln eingehalten werden können. Darum verlängert "TCS Drive-In Movies" sein Programm im TCS Fahrzentrum Betzholz in Hinwil (ZH) und bietet neu auch im TCS Fahrzentrum Emmen (LU) Filmabende an. Zudem organisieren verschiedene TCS Sektionen Autokinos.

Vor 6 Jahren startete TCS Training & Events mit dem Autokino in Hinwil. Aus dem damaligen Pilot wurde in der Zwischenzeit eine liebgewonnene Tradition. Im letzten Sommer besuchten rund 4'500 Kinobegeisterte eine der 18 Vorführungen. Von Actionfilmen über Komödien bis hin zu Liebesfilmen war alles im Angebot. Auch das diesjährige Programm verspricht viel Adrenalin, Romantik und Vergnügen. Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen einschränkenden Massnahmen haben die Nachfrage nach Autokinos in die Höhe schnellen lassen. Wo sonst, als im eigenen Auto, ist man besser vor einer Ansteckung geschützt, haben sich wohl viele Kinoliebhaber gedacht.

Musik, Comedy und eine neue Location für 2020

Aufgrund der aktuellen Situation haben sich die Verantwortlichen von TCS Training & Events in Zusammenarbeit mit der Agentur White Carpet entschieden, dem erhöhten Bedarf an Unterhaltung Rechnung zu tragen und im Zentrum Betzholz in Hinwil vier Abende für Comedy und Konzerte zu reservieren. "Da in diesem Sommer alles etwas anders ist und viele Eventagenturen diverse Veranstaltungen absagen mussten, kamen wir auf die Idee, den Künstlern im Autokino eine Bühne zu geben und unseren Besuchern eine Abwechslung zu den Kinoabenden", meint Roger Egolf, Leiter TCS Training & Events. "Wir sind sehr gespannt, wie das Publikum darauf reagiert."

Dazu präsentiert der TCS dieses Jahr eine weitere Neuigkeit. Was schon seit Beginn angedacht war, wird in diesem Jahr erstmals umgesetzt: Das TCS Drive-In Movies geht on Tour und wird im September im TCS Fahrzentrum Emmen gastieren. Um die erhöhte Anfrage für Autokinos zu bedienen, hat TCS Training & Events den schon lange anvisierten zweiten Austragungsort möglich gemacht.

Mehr Informationen über die TCS Autokinos diesen Sommer

Die TCS Drive-In Movies, Konzerte und Comedy im TCS Fahrzentrum Betzholz in Hinwil (ZH), finden vom 25. Juli bis am 30. August 2020 statt. Die Filmabende im TCS Fahrzentrum Emmen (LU) finden vom 8. September bis zum 20. September 2020 statt. Alle Programminfos und weitere Details zu den TCS Drive-In Movies von Training & Events in Emmen und Hinwil sowie das Comedy- und Konzertprogramm gibt es hier: www.driveinmovies.ch.

Die Sektion Wallis und die Sektion Waadt des TCS organisieren diesen Sommer auch Autokinos. In Conthey startet die Drive-In-Saison der Sektion Wallis am 19. und 20. Juni 2020. Auf dem Parkplatz der "Salle polyvalente" werden Autofahrer an beiden Abenden um 22:00 Uhr in Genuss von je einem Film kommen. Ebenfalls durch die Sektion Wallis wird in Martigny am 21. und 22. August 2020 ein Autokino veranstaltet. Der Filmstart ist gleich wie in Conthey um 22:00 Uhr. Zuletzt wird in Turtmann an zwei Abenden, dem 25. und 26. September 2020, jeweils um 21:00 Uhr je ein Film gezeigt. Mehr Infos unter: https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/valais/events/drive-in.php.

Die TCS-Sektion des Kantons Waadt und das Kino von Cossonay bieten gemeinsam unter dem Namen "Ciné Drive in" vom 13. bis am 15. August drei Kinoabende an. Das Autokino befindet sich im TCS-Center in Cossonay. Türöffnung für das Gelände und Verpflegungsmöglichkeiten ist um 18:30 Uhr, der Filmstart jeweils um 20:45 Uhr. Weitere Details zum TCS-Autokino in Cossonay gibt es unter: https://www.tcs.ch/fr/le-tcs/sections/vaud/events/tcs-cine-drive.php.

