Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Auszeichnung für nachhaltiges und soziales Engagement

Projekt gegen Gewalt in Paarbeziehung erhält youngCaritas-Award 2023

Luzern (ots)

Am 9. Dezember ist zum 19. Mal der youngCaritas-Award verliehen worden. Ausgezeichnet wurden fünf Projekte von jungen Menschen, die sich freiwillig und mit Leidenschaft für eine soziale und nachhaltige Zukunft einsetzen. Den Hauptpreis erhalten hat das Projekt "Sisters DV Bern", bei dem sich betroffene Personen über Partnergewalt austauschen können.

"Sisters Domestic Violence and Abuse Berne" richtet sich an cis und trans Frauen sowie interbinäre, nonbinäre und agender Personen, die unter Gewalt in der Partnerschaft leiden. An regelmässigen Treffen können Betroffene in einem geschützten Rahmen ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Dadurch sollen die Teilnehmenden Solidarität erfahren und das Erlebte verarbeiten können.

Die Auseinandersetzung mit diesem relevanten Thema und das Konzept haben die fünfköpfige Jury überzeugt. Als Gewinnerin des youngCaritas-Awards kann Sisters DV Bern den Hauptpreis mitbestimmen. Möglich sind zum Beispiel ein Workshop, eine Dankesfeier oder der Dreh eines Werbevideos.

Die Themenvielfalt der zwölf angemeldeten Projekte war am diesjährigen youngCaritas-Award beeindruckend. So engagieren sich die Freiwilligen unter anderem gegen soziale Ungleichheit und für humanitäre Hilfe, internationale Zusammenarbeit sowie Nachhaltigkeit. Vier der eingereichten Projekte haben eine besondere Auszeichnung erhalten:

"St. Gallen Helps Ukraine": Freiwillige setzen sich dafür ein, das Leid der Menschen in der Ukraine zu lindern und den Wiederaufbau zu unterstützen.

"Was brauchst du?": Ein Buch mit Illustrationen zeigt auf, was sich Menschen mit besonderen Bedürfnissen im Umgang mit ihnen wünschen.

"Saam Education": Dank des Projekts wurde die Schulbildung von Kindern in Dunoon, einem Township in Südafrika, verbessert.

Den Publikumspreis hat "Her Voice" erhalten. Das Projekt bietet jungen Frauen in Tansania die Möglichkeit, eine zertifizierte Schneiderinnenausbildung zu absolvieren.

Der youngCaritas-Award ist im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Kulturzentrum Neubad in Luzern verliehen worden. Das Gewinnerprojekt Sisters DV Bern freut sich: "In einer Welt, in der es als Gewaltbetroffene so schwierig ist, den Satz <ich glaube dir> zu hören, bedeutet dieser Award und diese Anerkennung sehr viel. Von Herzen vielen Dank!"