Gemeinsam für Familien in der Corona-Krise: ALDI SUISSE spendet 158'800 Schweizer Franken an Caritas Schweiz

Luzern (ots)

Im Mai haben ALDI SUISSE und Caritas Schweiz in einer gemeinsamen Aktion zu Spenden aufgerufen, um Familien zu helfen, welche derzeit unter den wirtschaftlichen Folgen des Corona-Virus leiden. Inklusive des jährlichen Betrags für den "Fonds für armutsbetroffene und armutsgefährdete Familien in der Schweiz" spendet ALDI SUISSE insgesamt 158'800 Schweizer Franken an die Caritas. Ein Teil davon gelangt in Form von Einkaufsgutscheinen direkt an betroffene Familien.

Finanzielle Lage von Familien durch Corona-Krise noch prekärer

Während der Corona-Pandemie ist die finanzielle Situation für viele armutsbetroffene und -gefährdete Familien in der Schweiz noch prekärer geworden. Gemeinsam mit der Caritas rief ALDI SUISSE daher die Kundschaft zur Solidarität mit betroffenen Familien auf und sammelte im Mai insgesamt 32'369 Schweizer Franken. Gespendet werden konnte schweizweit beim Einkauf in allen ALDI SUISSE-Filialen - beim Bezahlen an der Kasse oder auch kontaktlos via TWINT. ALDI SUISSE hat, unter anderem mithilfe der Aktion "Remo macht Klimmzüge. ALDI spendet.", den gesammelten Betrag auf insgesamt 58'800 Schweizer Franken aufgestockt. "Familien und Alleinstehende mit Kleineinkommen geraten innert kürzester Zeit in die Krise. Die Ärmsten trifft es heftig. Wir danken ALDI SUISSE ganz herzlich für die grosszügige Spende zugunsten der Familien und Alleinstehenden, die durch die Corona-Krise in eine Notlage geraten sind. Caritas Schweiz darf schon seit Langem auf die wertvolle Partnerschaft mit ALDI SUISSE zählen. Gerade in der aktuellen Krisensituation ist schnelles und unbürokratisches Handeln notwendig. Herzlichen Dank", so Hugo Fasel, Direktor von Caritas Schweiz. Die 58'800 Schweizer Franken werden in Form von Einkaufsgutscheinen direkt den betroffenen Familien zugutekommen.

Zusätzlich 100'000 Franken für "Fonds für armutsbetroffene und armutsgefährdete Familien in der Schweiz"

"Als Familienunternehmen ist es für uns eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit Caritas Schweiz jenen zu helfen, die schon vor dem Corona-Virus am Existenzminimum lebten", so Timo Schuster, Landesgeschäftsführer von ALDI SUISSE. "Wir setzen uns für den sozialen Zusammenhalt ein und unterstützen bereits seit 2012 das Hilfswerk Caritas Schweiz bei der Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut. 100'000 Schweizer Franken fliessen in den eigens von ALDI SUISSE gegründeten Fonds für armutsbetroffene und armutsgefährdete Familien in der Schweiz." Dank des Fonds können jedes Jahr betroffene Familien Leistungen wie Schuldenberatungen wahrnehmen. Vor allem werden ihnen aber wichtige Dienstleistungen wie zahnmedizinische Behandlungen finanziert, die sie sich sonst nicht leisten könnten. Dieser Betrag wird zum Teil durch Produktkooperationen, im letzten Jahr etwa dem Verkauf von Zahnhygieneartikeln, generiert.

Über ALDI SUISSE AG

Die ALDI SUISSE AG ist ein Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Schwarzenbach (SG) und gehört zur Unternehmensgruppe ALDI SÜD, einem global erfolgreich agierenden Detailhandelsunternehmen. Einfach, verlässlich und verantwortlich sind die Kernwerte des unternehmerischen Handelns. Das bedeutet, dass neben qualitativ hochwertigen Produkten zu dauerhaft günstigen Preisen auch für eine nachhaltige, umwelt- und tiergerechte Produktion gesorgt ist. Ein grosser Anteil des Umsatzes aus dem rund 1500 Produkte umfassenden ALDI SUISSE Standard-Sortiment wird mit Artikeln aus der Schweiz generiert. Mit über 3300 Mitarbeitenden und 216 Filialen etabliert sich ALDI SUISSE seit 2005 als einer der grösseren Arbeitgeber im Schweizer Detailhandel.

Über Caritas Schweiz

Gemeinsam mit dem Netz der Regionalen Caritas-Organisationen setzt sich Caritas Schweiz für Menschen ein, die in der reichen Schweiz von Armut betroffen sind: Familien, Alleinerziehende, Arbeitslose, Working Poor. Caritas betreut Asylsuchende sowie Flüchtlinge und leistet Rechtberatung. Zudem vermittelt sie Freiwillige für soziale Einsätze. Weltweit leistet Caritas Nothilfe bei Katastrophen und engagiert sich im Wiederaufbau. Mit ihren Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit setzt sich Caritas in den Bereichen Ernährungssicherheit, Wasser, Klimaschutz und Katastrophenprävention, Migration, Bildung und Einkommensförderung für Kinder und Erwachsene ein. Caritas Schweiz ist ein eigenständiger Verein mit Sitz in Luzern. Das Hilfswerk ist Mitglied des internationalen Caritas-Netzwerks. Dieses umfasst weltweit Organisationen in 165 Ländern.

