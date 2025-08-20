PRESSEPORTAL Presseportal Logo

OceanCare

Donnerstag, 28. August: Kunstaktion auf dem Waisenhausplatz in Bern

Die Schweiz im Plastikstress. Aus Müll wird Kunst.

OceanCare und The Trash Traveler Andreas Noe laden zur Kunstaktion ein: Auf dem Waisenhausplatz wird Abfall zum Sinnbild für den Plastikstress. Und zur Handlungsaufforderung an den Bundesrat und die Schweizer Behörden.

Mit der Live-Performance von OceanCare & The Trash Traveler können Passantinnen und Passanten erleben, wie Plastikmüll zum Sinnbild einer Aufforderung wird: Bundesrat und Behörden sollen die Plastikflut in der Schweiz endlich stoppen. Weil die Schweiz als eine der grössten Pro-Kopf-Verursacherin ihren Beitrag zur Lösung des globalen Problems leisten muss.

Wann

Donnerstag, 28. August 2025, 10.15 bis 11.30 Uhr

Wo

Waisenhausplatz in Bern

Die Meeresschutzorganisation und der Umweltaktivist bringen Ästhetik in den Umweltschutz. Und machen deutlich: Die Vereinten Nationen haben es in Genf vorerst verpasst, die Plastikflut mit internationalen Regeln wirksam zu stoppen – doch die Schweiz muss jetzt handeln. Schweizer:innen gehören mit rund 127 Kilo pro Kopf und Jahr zu den globalen Spitzenreitern im Plastikverbrauch. Das muss sich ändern. OceanCare übergibt der Schweizer Regierung eine Petition gegen unnötiges Einwegplastik.

Was Sie erwartet

  • 10.15-11.00 Live-Performance Abfall wird zur kunstvollen Aufforderung an die Adresse der Schweizer Regierung, gegen die Plastikflut vorzugehen.
  • 11.00-11.30 Kurzimpulse 'Die Plastikflut stoppen' von Fabienne McLellan (Geschäftsführerin OceanCare), Andreas Noe (The Trash Traveler) und Ursula Zybach (Nationalrätin)
  • Ab 11.30 Interviews Interviewtermine mit den drei Referenten können vorab vereinbart werden mit: Anna Feller, afeller@oceancare.org, Mobile +41 (0)79 700 91 30

Mehr Infos

Über OceanCare

OceanCare ist eine international tätige Meeresschutzorganisation mit Sitz in der Schweiz. Seit ihrer Gründung im Jahr 1989 setzt sie sich für den Schutz und die Regeneration der Meeresumwelt und ihrer Bewohner ein – mit wissenschaftlicher Forschung, Schutzprojekten und Bildungsarbeit. Wenn es um Kunststoffe geht, beginnen die Massnahmen bereits am Sitz der Organisation: in der Schweiz. Über 20 Tonnen Mikroplastik gelangen pro Jahr über Schweizer Flüsse ins Meer.

OceanCare
Anna Feller, Campaign Support Plastik
Gerbestrasse 6
CH-8820 Wädenswil
+41 (0)79 700 91 30
 afeller@oceancare.org
 www.oceancare.org
  • 15.08.2025 – 08:58

    Plastikkrise ungelöst: UN-Verhandlungen scheitern an Blockadehaltung einzelner Staaten

    UN-Mitgliedstaaten können sich in Genf auf keinen Vertragstext gegen Plastikverschmutzung einigen. Ambitionierte Ländermehrheit von petrochemischen Staaten blockiert, neue Strategie für künftige Runden nötig. PRESSEMITTEILUNG – 15.08.2025 Plastikkrise ungelöst: UN-Verhandlungen scheitern an Blockadehaltung einzelner Staaten - UN-Mitgliedstaaten können sich ...

  • 23.07.2025 – 13:23

    Färöer-Inseln: Jagdsaison auf Grindwale setzt sich fort – 116 weitere Tiere getötet

    OceanCare verurteilt die erneute Grindwaljagd auf den Färöer-Inseln. 116 weitere Tiere wurden am 20. Juli bei Tjørnuvík getötet, womit die Zahl der bereits in diesem Sommer erlegten Grindw ale auf über 450 steigt. Die Organisation bezeichnet diese Treibj agden als unnötig und grausam. PRESSEMITTEILUNG – 23.07.2025 Färöer-Inseln: Jagdsaison auf Grindwale ...

