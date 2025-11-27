news aktuell (Schweiz) AG

KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage gewinnt PR-Bild Award 2025

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Zürich (ots)

Der PR-Bild Award 2025 für das beste PR- Bild des Jahres Schweiz geht an KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage mit dem Bild "Flowstate - Break(ing) the limits", fotografiert von André Caradonna. Das Bild hat sich gegen mehr als 600 Bewerbungen durchgesetzt. Die dpa-Tochter news aktuell (Schweiz) AG vergibt den PR-Bild Award für herausragende PR-Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen bereits zum 19. Mal. Das Motiv überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte das beste Gesamturteil für die Schweiz. Zugleich belegt das Bild den ersten Platz in der Kategorie "People".

"Ich freue mich sehr über dieses Gewinnerfoto, das auf eindrucksvolle Weise die Verbindung von Kunst, Bewegung und Ausdruckskraft zeigt", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG. "Hier treten klassische Kunst und urbaner Ausdruck miteinander in den Dialog. Dieses Bild steht sinnbildlich für Kreativität, Vielfalt und den Mut, neue Perspektiven einzunehmen."

André Caradonna, Fotograf des Siegerbildes und Inhaber von KreativAgent Caradonna: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung 'PR-Bild des Jahres Schweiz'. Das Bild entstand während des Solothurner Tanzfestivals 'Find your Flow 2024'. Wir wollten etwas bisher Ungesehenes schaffen und haben die weltbesten Breakdancer ins Kunstmuseum geholt. Heraus kam diese einzigartige Kombination zweier Kunstformen: urbaner Breakdance trifft auf Kunstgemälde."

Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Bild "Gemeinsam stark - Sport, der berührt!", eingereicht vom Special Olympics Deutschland e.V. Darüber hinaus belegte das Foto In der Kategorie "NGO & Pro bono" den ersten Platz.

Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Bild "Die Zauberflöte" des Fotografen Robert Josipovic für das Landestheater Linz. Das Bild belegte darüber hinaus auch den dritten Platz in der Kategorie "AI-Content".

Insgesamt gab es beim diesjährigen PR-Bild Award mehr als 600 Bildeinreichungen. In einem ersten Schritt hatte eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienprofis 35 Bilder in fünf Kategorien für die Shortlist ausgewählt. Im Anschluss stimmte die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten mit rund 22.000 Votes über die Bilder ab.

Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury haben gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner entschieden. Bei der Preisverleihung wurden die ersten drei Plätze aus den fünf Kategorien "People", "Moments & Products", "Portrait", "NGO & Pro bono" und "AI-Content" ausgezeichnet sowie die Siegerbilder für die Schweiz, Deutschland und Österreich.

Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im Newsroom der dpa Deutsche Presse-Agentur in Berlin statt.

news aktuell Schweiz vergibt den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Deutschland und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner ist das deutsche Kommunikationsmagazin "KOM".

Der Hauptpreis der Kategorie "People" wurde in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.

Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2025/

Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2025: https://dpafoto.egnyte.com/fl/g4KFr74xc3TK

Die Gewinner 2025 im Detail:

PR-BILD DES JAHRES 2025 SCHWEIZ

Flowstate - Break(ing) the limits

KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage

Fotograf: André Caradonna

PR-BILD DES JAHRES 2025 DEUTSCHLAND

Gemeinsam stark - Sport, der berührt!

Special Olympics Deutschland e.V.

Fotografin: Sarah Rauch

PR-BILD DES JAHRES 2025 ÖSTERREICH

Die Zauberflöte

Robert Josipovic für Landestheater Linz

Gestaltung: Robert Josipovic

Kategorie "People" (zwei dritte Plätze)

Platz 1: Flowstate - Break(ing) the limits (PR-Bild des Jahres Schweiz)

KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage

Fotograf: André Caradonna

Platz 2: Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Heidelberg

comtract für Berufsfeuerwehr Heidelberg

Fotograf: Udo Lahm

Platz 3: Portrait: Alayha Pilgrim

Schweiz Tourismus

Fotograf: Colin Frei

Platz 3: Ritterschlag im Grab des alten Ägypters

Alfred Kärcher SE & Co. KG

Fotograf: David Franck

Kategorie "Moments & Products"

Platz 1: Raus mit Applaus - Auf dem Weg ins neue Spital

Kantonsspital Baden AG

Fotograf: Boris Gassmann

Platz 2: Die spektakulärste Bade-Location Deutschlands: das Werksschwimmbad auf Zollverein

Stiftung Zollverein

Fotograf: Jochen Tack

Platz 3: Tanz auf dem mongolischen Eis

LIQUI MOLY Extreme

Fotograf: LIQUI MOLY Extreme / Islay Joy

Kategorie "Portrait"

Platz 1: True Love - Mensch und Tier

TUIfly

Fotograf: Gregor Schläger

Platz 2: Die Mutter von Kopfjägern - Im Hochland der Nördlichen Philippinen.

Department of Tourism Philippines

Fotograf: Per-Andre Hoffmann

Platz 3: Finanzrebell

ABmotion GmbH & Co KG für Jürgen Schmitt

Fotograf: Andreas Bierwirth

Kategorie"NGO & Pro bono"

Platz 1: Gemeinsam stark - Sport, der berührt! (PR-Bild des Jahres Deutschland)

Special Olympics Deutschland e.V.

Fotografin: Sarah Rauch

Platz 2: Ein Bus voller Orang-Utan-Kinder

BOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival Deutschland

Fotograf: Indrayana

Platz 3: Kleine Hände, grosse Last

Kindernothilfe e.V.

Fotograf: Jakob Studnar

Kategorie "AI-Content"

Platz 1: HOME - ein stiller Schrei unter Wasser

Technische Universität Chemnitz

Gestaltung: Jacob Müller

Platz 2: KI-generierte Markenbotschafterin "Schwarzwald Marie"

AHM Kommunikation für Schwarzwald Tourismus

Gestaltung: Felix Groteloh

Platz 3: Die Zauberflöte (PR-Bild des Jahres Österreich)

Robert Josipovic für Landestheater Linz

Gestaltung: Robert Josipovic

Jury 2025:

Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice

Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredaktorin dpa

Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications

Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell

Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO

Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance

Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)

Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL

Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland

Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)

Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit

Volker Thoms, Chefredaktor KOM

Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content

Tabea Werner, Mediensprecherin ARD-Programmdirektion

Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC

Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica Camera

Ausführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.ch/jury

Social-Media-Hashtag: #prba25

Mitveranstalter:

Deutschland: news aktuell, www.newsaktuell.de

Österreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-comm

Medienpartner:

KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de/

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten, sowie Native Ads in hochkarätigen Medien und Display Ads an hochfrequentierten Standorten runden das Angebot ab.

Über Leica Camera

Die Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten.

Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit rund 120 LeicaStores.

Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur ist die Förderung der Kultur der Fotografie mit weltweit rund 30 Leica Galerien, Leica Akademien sowie internationalen Auszeichnungen wie dem Leica Hall of Fame Award und dem Leica Oskar Barnack Award (LOBA).