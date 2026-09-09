Universal Art Group

Von 114 historischen Koran-Handschriften bis zum neuen Usbekistan: Universal Art Group macht Kulturerbe neu erlebbar

Simbach/Inn (ots)

Die Universal Art Group präsentierte beim International Media Forum in Usbekistan Projekte, die neue Zugänge zum kulturellen Erbe Zentralasiens und der islamischen Welt eröffnen.

Wie lässt sich jahrhundertealtes Kulturerbe für ein heutiges Publikum erschließen? Diese Frage stand im Zentrum des International Media Forum „Islamic Civilization: A New Perspective – New Discoveries“, das Ende August in Taschkent und Samarkand Experten aus Museen, Verlagswesen, Kreativwirtschaft und Medien zusammenbrachte. Die Universal Art Group war eingeladen, im Center of Islamic Civilization mehrere gemeinsame Publikationsprojekte vorzustellen.

114 Handschriften erzählen die Geschichte des Korans

Einen besonderen Einblick in die Schrift- und Texttradition des Korans bietet ein Buchprojekt mit über 114 bedeutenden Koran-Handschriften aus unterschiedlichen Regionen und Epochen. Ausgewählte Al-Fatiha-Seiten und Suren zeigen die Vielfalt von Kalligrafie, Ornamentik und Gestaltung und zeichnen ein Panorama einer über Jahrhunderte gewachsenen Schrift- und Buchkultur.

Ein Europäer auf dem Weg nach Samarkand

Ein weiteres Publikationsprojekt widmet sich der Reise des spanischen Adeligen Ruy González de Clavijo, der vom kastilischen König auf diplomatische Mission zu Timur entsandt wurde und bis nach Samarkand reiste. Seine Aufzeichnungen gelten als bedeutendes historisches Zeugnis und wichtige Quelle für die Geschichte der Region.

35 Jahre Unabhängigkeit: Ein Land erzählt seine Geschichte neu

Anlässlich des 35. Jahrestags der Unabhängigkeit der Republik Usbekistan am 1. September 2026 entsteht eine umfangreich bebilderte Publikation über das „Neue Usbekistan“. Der Band führt durch Geschichte und Gegenwart des Landes und gibt einen Ausblick auf seine Zukunftsperspektiven.

„Historische Dokumente erzählen Geschichten über Menschen, Ideen und Begegnungen, die bis in unsere Gegenwart wirken“, sagt Charlotte Kramer, Gründerin und CEO der Universal Art Group. „Unsere Aufgabe sehen wir darin, dieses Erbe mit größter Sorgfalt zu bewahren und zugleich Zugänge zu schaffen, durch die Menschen es neu entdecken können.“

Publishing als Instrument zur Bewahrung von Kulturerbe

Charlotte Kramer und Alexander Wilhelm, COO der Universal Art Group, hielten an der University of World Economy and Diplomacy eine Masterclass über Publishing und dessen Rolle bei der Bewahrung und Verbreitung kulturellen Erbes. Kramer gab darüber hinaus eine Masterclass an der Uzbekistan State World Languages University.

„Die intensiven Diskussionen mit den Studierenden haben gezeigt, dass die Frage, wie wir Kulturerbe bewahren und weitergeben, gerade auch eine junge Generation beschäftigt“, sagt Wilhelm. „Publishing schafft dauerhafte Zugänge zu kulturellem Wissen und ermöglicht, dieses weit über seinen ursprünglichen Entstehungsort hinaus zu vermitteln.“ Für die Universal Art Group bot das International Media Forum die Möglichkeit, bestehende internationale Kooperationen zu vertiefen und Kontakte für künftige Projekte zu knüpfen.

Über die Universal Art Group

Die Universal Art Group vereint internationale Expertise rund um Kulturerbe, hochwertige Publikationen, Faksimile-Editionen und innovative Technologien. Ihr Ziel ist es, bedeutende kulturelle Werke zu bewahren, wissenschaftlich und publizistisch zu erschließen und für ein internationales Publikum zugänglich und erlebbar zu machen.

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