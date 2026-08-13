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Refurbishment? Zwei von drei Schweizer:innen haben keine Ahnung

Repräsentative Umfrage zeigt Wissenslücken in der Schweiz

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Zürich/Wien (ots)

Zwei Drittel der Schweizer Bevölkerung wissen nicht, was Refurbishment bedeutet. Dies ergab eine repräsentative Befragung im Auftrag von refurbed. Der führende europäische Online-Marktplatz für refurbished Elektronikgeräte wollte im Rahmen der Studie herausfinden, wie vertraut Schweizer:innen mit dem Begriff Refurbishment sind und wie offen sie dieser "dritten" Produktkategorie gegenüberstehen.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

67,1 Prozent der Befragten hatten das Wort "Refurbishment" noch nie gehört oder wussten nicht, was es bedeutet.

der Befragten hatten das Wort noch nie gehört oder wussten nicht, was es bedeutet. Männer kennen das Thema Refurbishment deutlich häufiger. 39,7 Prozent wussten, was Refurbishment ist, unter den Frauen waren es nur 26,2 Prozent .

kennen das Thema Refurbishment deutlich häufiger. wussten, was Refurbishment ist, unter den waren es nur . 23,5 Prozent der Befragten haben bereits einmal wiederaufbereitete Geräte gekauft . Weitere 24,9 Prozent können es sich gut vorstellen, dies einmal zu tun.

der Befragten haben bereits einmal wiederaufbereitete Geräte . Weitere können es sich gut vorstellen, dies einmal zu tun. Die Bereitschaft, entsprechende Geräte zu kaufen, hängt stark damit zusammen, ob die Person bereits einmal etwas von Refurbishment gehört hat. Sie ist bei Personen, welche den Begriff nicht kennen, deutlich tiefer.

Gemischtes Bild beim Wissen über Refurbishment

Die Befragung wurde vom Marktforschungsinstitut Appinio im Auftrag von refurbed durchgeführt. Insgesamt 1'000 Teilnehmende sollten unter anderem die Frage beantworten: Bist du mit dem Begriff "Refurbishment" bzw. "refurbished Elektronik" vertraut?

Die Ergebnisse zeigen ein gemischtes Bild: Etwa ein Drittel der Befragten wusste genau, was Refurbishment bedeutet (32,9%), ein weiteres knappes Drittel (30,7%) hatte den Begriff schon mal gehört, war sich aber nicht ganz sicher, was er bedeutet, und etwas mehr als ein Drittel (36,4%) hatte das Wort noch nie gehört.

Analysiert man die Ergebnisse der Studie in Bezug auf das Geschlecht, zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen. So wussten fast 40% (39,6%) der befragten Männer (n=500) genau, was Refurbishment bedeutet, aber nur etwas mehr als ein Viertel (26,2%) der befragten Frauen (n=500). Gleichzeitig hatten nur 27,4% der befragten Männer den Begriff "Refurbishment" noch nie gehört. Bei den befragten Frauen waren es mit 45,4% es fast die Hälfte, die mit dem Begriff nichts anfangen konnten.

Wer über Refurbishment Bescheid weiss, ist eher bereit, ein aufbereitetes Gerät zu kaufen

Eines zeigen die Umfrageergebnisse deutlich: Wer mit dem Begriff "Refurbishment" vertraut ist, ist viel eher dazu bereit, ein refurbished Gerät zu kaufen:

Fast die Hälfte (46,2%) derjenigen, die genau wissen, was Refurbishment ist, haben bereits solche Geräte gekauft und fast ein Drittel von ihnen (29,5 %[SB1] [NS2] ) kann sich das gut vorstellen. Bei denjenigen, die den Begriff noch nie gehört haben, können sich nur 13,2 Prozent vorstellen, dies zu tun.

Grund genug, um einmal genauer zu erklären, was sich hinter dem Begriff Refurbishment oder refurbished Elektronik verbirgt.

Refurbishment bedeutet bis zu 40 Qualitätsprüfungen

Zwischen einem neuen und einem gebrauchten Gerät liegt eine dritte Kategorie - und die heisst refurbished (wieder aufbereitet oder generalüberholt). Wer ein refurbished Produkt kauft, bekommt nicht einfach ein gebrauchtes Altgerät, sondern eines, das professionell generalüberholt wurde: vollständig geprüft, technisch erneuert, von allen Nutzerdaten bereinigt und mit mindestens zwölf Monaten Garantie versehen.

Bei refurbed durchläuft jedes Produkt bis zu 40 Qualitätsprüfungen durch zertifizierte Händler:innen, bevor es in den Verkauf geht. Der Akku muss mindestens 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweisen, die Software ist auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, und das Gerät erhält eine transparente optische Einstufung - von "Premium" (optisch wie neu) bis "Gut" (sichtbare Gebrauchsspuren, funktional einwandfrei). Was bei allen Geräten von refurbed gleich ist: Kund:innen erhalten ein Gerät, das funktioniert wie neu - zu einem Preis, der bis zu 40 % unter dem eines Neugeräts liegt.

80 Prozent weniger Emissionen - mehr als ein Schnäppchen

Neben dem finanziellen Vorteil für die Kund:innen ist der eigentliche Mehrwert von Refurbishment ökologischer Natur. Die Herstellung eines Smartphones verbraucht seltene Rohstoffe, erhebliche Mengen Wasser und erzeugt grosse CO2-Mengen - noch bevor das Gerät das Werk verlässt. Ein wieder aufbereitetes Produkt vermeidet diese Emissionen zu rund 80 %, diese Zahlen sind durch ein nach ISO 14040/44 zertifiziertes Berechnungsmodell belegt[i].

Elektroschrott ist eines der am schnellsten wachsenden Abfallprobleme der Welt. Refurbishment verlängert Produktlebenszyklen aktiv und hält Geräte länger in der Nutzung - genau das Prinzip der Kreislaufwirtschaft. Seit seiner Gründung hat refurbed gemeinsam mit seinen Kund:innen 474'000 Tonnen CO2-Äquivalente eingespart, 1'555 Tonnen Elektroschrott vermieden und 166 Milliarden Liter virtuelles Wasser geschont.

Was refurbed anbietet

refurbed verbindet professionelle Refurbishment-Händler:innen mit Endkund:innen - und stellt sicher, dass nur Händler:innen auf die Plattform kommen, die die hohen Qualitätsstandards erfüllen. Das Sortiment umfasst heute über 65'000 Produkte: Smartphones (die meistgekaufte Kategorie), Laptops, Tablets, Kaffeemaschinen, E-Bikes, Sportzubehör und mehr.

Das Unternehmen wurde 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründet, beschäftigt heute rund 250 Mitarbeiter:innen aus 43 Nationen und ist seit 2024 B Corp-zertifiziert. Darüber hinaus investiert refurbed laufend in Umweltprojekte - von CO2-Entnahme über Enhanced Rock Weathering bis hin zu E-Waste-Recycling in Ghana.

Fotos: Abdruck honorarfrei © refurbed

Über die Studie

Die Umfrage wurde im Auftrag von refurbed durch das externe Marktforschungsinstitut Appinio durchgeführt. Befragt wurden 1000 Personen mit Wohnsitz in der Schweiz im Zeitraum vom 11.3.2026 bis zum 23.3.2026. Die Stichprobe bildet die Schweizer Gesamtbevölkerung hinsichtlich zentraler demografischer Merkmale weitgehend repräsentativ ab. Bei Interesse an den gesamten Daten der Erhebung wenden Sie sich bitte an die untenstehenden Kontaktpersonen.

Über refurbed

refurbed ist der führende Online-Marktplatz für generalüberholte Produkte in Europa und bietet ein 360-Grad-Angebot für alle Bereiche des Wohnens, Arbeitens und der Freizeit. Aktuell führt der Marktplatz rund 65'000 professionell rundum erneuerte Produkte mit mindestens zwölf Monaten Garantie - von Smartphones, Laptops und Tablets über Haushalts-, Sport- und Freizeitgeräte bis hin zu professionell generalüberholten Produkten für Mobilität und Familie. Ziel des 2017 von Peter Windischhofer, Kilian Kaminski und Jürgen Riedl in Wien gegründeten Unternehmens ist es, den Konsum in ganz Europa dauerhaft zu verändern. Das Geschäftsmodell zahlt mit der Verlängerung der Nutzungsdauer durch Refurbishment direkt auf die Nachhaltigkeit beim Alltagskonsum ein und trägt dazu bei, den globalen E-Waste-Strom zu verringern. refurbed engagiert sich zudem aktiv in diversen Projekten zur Eindämmung von Elektroschrott. Aktuell ist refurbed in 24 europäischen Ländern aktiv, dazu gehören u.a. die Schweiz, Deutschland, Österreich, Schweden, Italien, Irland, Niederlande und Dänemark, Belgien, Finnland, Portugal und Tschechien. Das Unternehmen beschäftigt in allen Ländern rund 250 Mitarbeitende. Weitere Informationen: www.refurbed.ch

[i] Mehr dazu unter: https://productfootprint.app/de/methodology.html