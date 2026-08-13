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Ticketcorner neuer Presenter des Sport Forum Schweiz 2026

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Luzern (ots)

Ticketcorner ist neuer Presenter des Sport Forum Schweiz und gestaltet einen eigenen Programmteil am 2. und 3. November 2026 im KKL Luzern. Im Zentrum stehen Erkenntnisse aus der Ticketingpraxis, Daten aus Sportgrossanlässen sowie eine neue Studie zu deren wirtschaftlicher Bedeutung.

Mit der neuen Rolle übernimmt Ticketcorner eine aktivere Position am wichtigsten Branchentreff der Schweizer Sportwirtschaft. Das Unternehmen gestaltet einen Programmteil und präsentiert mit Partnern und Experten neue Erkenntnisse aus der Ticketing-Praxis, der Wertschöpfungsforschung und dem Management von Sportgrossanlässen.

Ein Schwerpunkt ist die Vorstellung einer Studie zur Wertschöpfung der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Fribourg. Untersucht werden gemeinsam mit der HWZ Hochschule für Wirtschaft die wirtschaftlichen Auswirkungen des Turniers auf die Austragungsorte und die beteiligten Branchen. Die Ergebnisse zeigen, welchen Beitrag internationale Sportgrossanlässe für Tourismus, Hotellerie, Gastronomie und weitere Wirtschaftsbereiche leisten.

Die Studie wird am Sport Forum Schweiz von Claude Meier, Leiter des Center for Research & Methods an der HWZ Zürich, Christian Hofstetter, Generalsekretär der 2026 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft, und Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner, vorgestellt und eingeordnet.

"Sportgrossanlässe bewegen weit über die Spiele hinaus. Sie prägen Destinationen, schaffen Nachfrage und lösen wirtschaftliche Impulse aus. Uns interessiert, welche Erkenntnisse Veranstalter und Partner daraus gewinnen und für künftige Projekte nutzen können. Das Sport Forum Schweiz bietet dafür den idealen Rahmen", sagt Oliver Niedermann.

"Unsere Besucher wollen von konkreten Projekten, belastbaren Daten und den Erfahrungen anderer Veranstalter lernen. Ticketcorner bringt dieses Wissen ein und stärkt damit den Praxisbezug des Kongresses", sagt Hans-Willy Brockes, Geschäftsführer von ESB und Veranstalter des Sport Forum Schweiz.

Weitere Beiträge befassen sich mit kommenden Sportgrossanlässen wie der Handball-EM 2028 und den Special Olympics World Winter Games Switzerland 2029. Zudem werden neue Sportstätten und deren Bedeutung für Veranstalter und Regionen thematisiert. Unter anderem stehen Erfahrungen aus der neuen AIL Arena des FC Lugano im Zentrum.

Seit mehr als 30 Jahren bringt das Sport Forum Schweiz Führungskräfte und Fachleute aus Sport, Sponsoring, Medien, Vermarktung und Technologie zusammen. Veranstalter ist das ESB Marketing Netzwerk. Das vollständige Programm wird in den kommenden Wochen veröffentlicht.

Weitere Informationen unter: https://www.sportforumschweiz.ch/