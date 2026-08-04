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Revolune kündigt Dienstleister-Programm mit CellCarta, Concept Life Sciences und Propath UK an

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Oberkochen, Deutschland (ots)

Revolune hat heute die Einführung seines Dienstleister-Programms bekannt gegeben, eines neuen Partnermodells, das den Kundenzugang zu Revolune-gestützten Multiplex-Immunfluoreszenz-(mIF)-Workflows durch erfahrene Servicelabore erweitern soll. Das Programm startet mit CellCarta, Concept Life Sciences und Propath UK als teilnehmenden Dienstleistern und bietet Forschern und translationalen Teams vielfältige Möglichkeiten, flexible Multiplex-Färbeverfahren zu evaluieren, einzuführen und zu skalieren.

Das Revolune-Dienstleister-Programm richtet sich an Kunden, die Zugang zu fortschrittlichen Multiplex-IF-Funktionen wünschen, aber möglicherweise noch nicht über die Infrastruktur, die Kapazitäten oder das interne Fachwissen verfügen, um jeden Schritt des Arbeitsablaufs intern durchzuführen. Im Rahmen des Programms können Kunden mit qualifizierten Dienstleistern zusammenarbeiten, die sie bei der Panel-Gestaltung, der Durchführung der Färbung, der Bildgebung und der nachgelagerten Analyse unterstützen, während sie weiterhin Zugang zur anpassungsfähigen Multiplex-Färbetechnologie von Revolune haben.

„Viele Kunden suchen nach flexibleren Ansätzen für die Multiplex-IF, benötigen aber praktische Möglichkeiten, um den Einstieg zu finden", sagte Florian Leiss, CEO von Revolune. „Mit der Einführung unseres Dienstleister-Programms gemeinsam mit CellCarta, Concept Life Sciences und Propath UK bieten wir Kunden bewährte Wege zum Zugang zu Revolune-basierten Arbeitsabläufen – ganz gleich, ob sie die Durchführung auslagern, intern Kapazitäten aufbauen oder beide Ansätze kombinieren möchten."

Das Programm startet zu einem Zeitpunkt, an dem Forscher, translationale Teams und Biopharma-Unternehmen neue Optionen für die Entdeckung und Entwicklung gewebebasierter Biomarker evaluieren. Die Technologie von Revolune ist darauf ausgelegt, anpassbare Multiplex-Färbungs-Workflows zu unterstützen, die sich an wechselnde Forschungsfragen, Probentypen und translationale Anforderungen anpassen lassen. Durch die Zusammenarbeit mit Dienstleistern, die über Erfahrung in der gewebebasierten Forschung, bei Biomarker-Dienstleistungen und bei der Durchführung komplexer Assays verfügen, möchte Revolune die Einführung für ein breiteres Kundenspektrum beschleunigen und praktischer gestalten.

Jeder Partner bringt komplementäre Stärken mit. CellCarta bietet globale Laborkapazitäten für die Präzisionsmedizin, gestützt auf fundiertes histopathologisches Fachwissen sowie Kompetenzen in den Bereichen Genomik, Proteomik und Immunologie. Unsere Teams unterstützen die Analyse in jeder Phase, von der Biomarker-Entdeckung bis hin zur CDx-Entwicklung. Profitieren Sie von unserem globalen Netzwerk aus Pathologen und validierten Singleplex-, Multiplex- und Hyperplex-Assays.

Concept Life Sciences bietet fachkundige Dienstleistungen in den Bereichen Entdeckung, Entwicklung, Analytik und Speziallaborleistungen im gesamten Life-Sciences-Sektor.

Propath UK bietet spezialisierte Dienstleistungen in den Bereichen räumliche Biologie und gewebebasierte Biomarker an, einschließlich Erfahrung bei der Unterstützung komplexer multiplexer proteomischer und transkriptomischer Arbeitsabläufe.

Die Einführung des Dienstleister-Programms markiert einen wichtigen Schritt in der übergeordneten Geschäftsstrategie von Revolune. Neben dem direkten Angebot von Technologien an Kunden wird Revolune weiterhin ein Partner-Ökosystem aufbauen, das die Einführung durch servicebasierte Umsetzung, Anwendungskompetenz und Workflow-Unterstützung fördert.

Informationen zu Revolune

Revolune entwickelt flexible Multiplex-Färbetechnologien, die darauf ausgelegt sind, fortschrittliche Workflows für Gewebebiomarker für Forschungs- und translationale Anwendungen zugänglicher, anpassungsfähiger und praktischer zu machen.

Informationen zu CellCarta

CellCarta ist ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), das die Biopharma-Branche mit zuverlässigen, für die Zulassung geeigneten Biomarker-Daten von der translationalen Forschung bis hin zu CDx unterstützt. Mit eigenen, harmonisierten Laborbetrieben in Nordamerika, Europa, Australien und China bietet CellCarta integrierte Kompetenzen in den Bereichen Immunologie, Histopathologie, Proteomik und Genomik, unterstützt durch umfassende Lösungen für das Probenmanagement und die Logistik.

Informationen zu Concept Life Sciences

Concept Life Sciences ist eine führende Auftragsforschungsorganisation (CRO), die die globale Life-Sciences-Branche bedient. Das Unternehmen bietet hochentwickelte Dienstleistungen in den Bereichen räumliche und translationale Biologie, Kompetenzen zur Entdeckung und Entwicklung von Biomarkern sowie herausragende End-to-End-Expertise in der Chemie zur Unterstützung von Programmen zur Wirkstoffentdeckung und -entwicklung.

Informationen zu Propath UK

Propath UK – The Spatial Biology CRO® – liefert das Fachwissen, die Qualität und die wissenschaftliche Partnerschaft, die erforderlich sind, um komplexe Gewebeproben in aussagekräftige biologische Erkenntnisse umzuwandeln.