Von Freud bis Kink: Wo sonst sollte der erste Kink Aware Professionals Kongress stattfinden?
Wien (ots)
Wien, Stadt von Freud und Sacher-Masoch, schreibt Geschichte: 105 interdisziplinäre Fachleute beim ersten KAPA Kongress für Kink- und Poly Aware Professionals.
In der Stadt Sigmund Freuds und Leopold von Sacher-Masochs, wo die Auseinandersetzung mit menschlicher Sexualität seit jeher zum Kulturerbe gehört, hat die Kink Aware & Poly Aware Professionals Association (KAPA) am 29. und 30. Mai 2026 ihren ersten Fachkongress abgehalten.
Interdisziplinäres und internationales Fachpersonal aus dem deutschsprachigen Raum kam im Markhof in Wien zusammen – inklusive hybrider Übertragung. Zwei Tage voller hochkarätiger Vorträge von über 20 Speakern und einer Podiumsdiskussion. Details hier
KAPA ist weltweit einzigartig als strukturierte Fachorganisation, die kink- und poly-aware Professionals vernetzt, qualifiziert und qualitätssichert – mit gezieltem Fokus auf den D-A-CH-Raum und setzt somit weltweit neue Maßstäbe.
Pressekontakt:
KAPA – Verein für Therapie und Fortbildung zu alternativer Sexualität
und Beziehungsformen
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: natascha@kapa-expert.com
Website: https://kapa-expert.com/