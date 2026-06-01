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Von Freud bis Kink: Wo sonst sollte der erste Kink Aware Professionals Kongress stattfinden?

Wien (ots)

Wien, Stadt von Freud und Sacher-Masoch, schreibt Geschichte: 105 interdisziplinäre Fachleute beim ersten KAPA Kongress für Kink- und Poly Aware Professionals.

In der Stadt Sigmund Freuds und Leopold von Sacher-Masochs, wo die Auseinandersetzung mit menschlicher Sexualität seit jeher zum Kulturerbe gehört, hat die Kink Aware & Poly Aware Professionals Association (KAPA) am 29. und 30. Mai 2026 ihren ersten Fachkongress abgehalten.

Interdisziplinäres und internationales Fachpersonal aus dem deutschsprachigen Raum kam im Markhof in Wien zusammen – inklusive hybrider Übertragung. Zwei Tage voller hochkarätiger Vorträge von über 20 Speakern und einer Podiumsdiskussion. Details hier

KAPA ist weltweit einzigartig als strukturierte Fachorganisation, die kink- und poly-aware Professionals vernetzt, qualifiziert und qualitätssichert – mit gezieltem Fokus auf den D-A-CH-Raum und setzt somit weltweit neue Maßstäbe.

Pressekontakt:

KAPA – Verein für Therapie und Fortbildung zu alternativer Sexualität
und Beziehungsformen
Ing. Natascha Ditha Berger, MSc
Telefon: +436642575515
E-Mail: natascha@kapa-expert.com
Website: https://kapa-expert.com/

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